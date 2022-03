Ярмоленко остался в запасе на поединок АПЛ с Тоттенхэмом

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко начнет поединок 30-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» на скамейке запасных.

Two changes from Thursday.



Here's our line-up for today's match at the Tottenham Hotspur Stadium...@betway | #TOTWHU pic.twitter.com/Dn9EE4ojzH