Ярмоленко не помог. Вест Хэм уступил Тоттенхэму

В матче чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который забил по голу в двух последних матчах, вышел на замену на 56-й минуте, но на сей раз помочь команде не сумел.
Чемпионат Англии. 30-й тур
Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Голы: Зума, 9 (в свои ворота), Сон, 24, 88 - Бенрама, 35
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.