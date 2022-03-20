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Ярмоленко не помог. Вест Хэм уступил Тоттенхэму

Украинец не продлил голевую серию

  • 20.03.2022 20:25
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Ярмоленко не помог. Вест Хэм уступил Тоттенхэму
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который забил по голу в двух последних матчах, вышел на замену на 56-й минуте, но на сей раз помочь команде не сумел.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Голы: Зума, 9 (в свои ворота), Сон, 24, 88 - Бенрама, 35

Источник — Sport.ua

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