Ярмоленко не помог. Вест Хэм уступил Тоттенхэму

В матче чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который забил по голу в двух последних матчах, вышел на замену на 56-й минуте, но на сей раз помочь команде не сумел.

Чемпионат Англии. 30-й тур

Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1

Голы: Зума, 9 (в свои ворота), Сон, 24, 88 - Бенрама, 35