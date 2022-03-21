В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» с украинцем Андреем Ярмоленко в составе уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|9'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Курт Зума (Вест Хэм).
Источник — Sport.ua
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