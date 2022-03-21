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30-й тур
Тоттенхэм
3 : 1
Вест Хэм
20.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 21.03.2022 02:28
  • 136 просмотров
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Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» с украинцем Андреем Ярмоленко в составе уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:3.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
35' ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
24' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
9' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Курт Зума (Вест Хэм).

Источник — Sport.ua

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