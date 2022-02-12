ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика оформила камбэк

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла команду «Санта Клара» со счетом 2:1.
Украинский форвард Роман Яремчук начал игру на лавке запасных, но вышел на 58-й минуте. Футболист успел сделать результативную передачу, которая и помогла команде победить.
Для Яремчука это первое результативное действие в этом году.
«Бенфика» набрала 50 очков, но лидер «Порту» имеет на 10 пунктов больше.
Чемпионат Португалии. 22-й тур
Бенфика - Санта Клара
Голы: Нуньес, 60 (с пен), 62 - Мохеби, 21
Yaremchuk with an ASSIST 🅰️ on his post eye injury comeback ✨— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 12, 2022
Took him just 5 mins after coming on as a sub & helps put Benfica in the lead!
Great work from the Ukrainian to tee up Darwin Nunez pic.twitter.com/NIavHfeldK
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|60'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Мохеби (Санта Клара).
Источник — Sport.ua
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