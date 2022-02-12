22-й тур
Бенфика
2 : 1
Санта Клара
12.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика оформила камбэк

Орлы победили в матче чемпионата Португалии

  • 12.02.2022 21:59
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ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика оформила камбэк
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла команду «Санта Клара» со счетом 2:1.

Украинский форвард Роман Яремчук начал игру на лавке запасных, но вышел на 58-й минуте. Футболист успел сделать результативную передачу, которая и помогла команде победить.

Для Яремчука это первое результативное действие в этом году.

«Бенфика» набрала 50 очков, но лидер «Порту» имеет на 10 пунктов больше.

Чемпионат Португалии. 22-й тур

Бенфика - Санта Клара
Голы: Нуньес, 60 (с пен), 62 - Мохеби, 21
 

События матча
62' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
60' ГОЛ ! С пенальти забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
20' ГОЛ ! Мяч забил Мохаммад Мохеби (Санта Клара).

Источник — Sport.ua

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