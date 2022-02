ВИДЕО. Яремчук сделал ассист, Бенфика оформила камбэк

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла команду «Санта Клара» со счетом 2:1.

Украинский форвард Роман Яремчук начал игру на лавке запасных, но вышел на 58-й минуте. Футболист успел сделать результативную передачу, которая и помогла команде победить.

Для Яремчука это первое результативное действие в этом году.

«Бенфика» набрала 50 очков, но лидер «Порту» имеет на 10 пунктов больше.

Чемпионат Португалии. 22-й тур

Бенфика - Санта Клара

Голы: Нуньес, 60 (с пен), 62 - Мохеби, 21



Yaremchuk with an ASSIST 🅰️ on his post eye injury comeback ✨



Took him just 5 mins after coming on as a sub & helps put Benfica in the lead!



Great work from the Ukrainian to tee up Darwin Nunez pic.twitter.com/NIavHfeldK