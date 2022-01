Его хотел подписать Шахтер. Манчестер Сити взял перспективного форварда

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта на 5,5 лет с форвардом Хулианом Альваресом. Трансфер оценивается в 17 миллионов фунтов.

22-летний игрок до конца сезона останется в «Ривер Плейте», в составе которого забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 96 матчах.

Любопытно, что ранее Альвареса, который провел 6 матчей за сборную Аргентины, хотел подписать «Шахтер».

Тренер Роберто Де Дзерби рассказывал, что минувшим летом клуб рассматривал возможность приобретения Хулиана.



We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️



