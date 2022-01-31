Его хотел подписать Шахтер. Манчестер Сити взял перспективного форварда

«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта на 5,5 лет с форвардом Хулианом Альваресом. Трансфер оценивается в 17 миллионов фунтов.

22-летний игрок до конца сезона останется в «Ривер Плейте», в составе которого забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 96 матчах.

Любопытно, что ранее Альвареса, который провел 6 матчей за сборную Аргентины, хотел подписать «Шахтер».

Тренер Роберто Де Дзерби рассказывал, что минувшим летом клуб рассматривал возможность приобретения Хулиана.

