ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро

Сербский форвард Душан Влахович официально перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».
Туринский клуб заплатил «фиалкам» за трансфер 70 млн евро, плюс бонусы до 10 млн евро. Также предусмотрен платеж солидарности, по правилам ФИФА, в размере 11,6 млн евро.
Сербский нападающий прошел медосмотр в Турине и поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать 4,5 года, до 30 июня 2026 года.
В туринском клубе серб взял 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. Душан будет зарабатывать по контракту 7 млн евро в год после вычета налогов.
21-летний Влахович в текущем сезоне провел 24 матча за «фиалок» и забил 20 голов во всех турнирах. В Серии A Душан провел 17 мячей и делит 1-е место в списке бомбардиров с Чиро Иммобиле из «Лацио».
𝗛𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗻𝗱 𝗡𝗢𝗪, #𝗗𝗩𝟳! 🔥✅— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
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Official, confirmed. Dusan Vlahović joins Juventus on a permanent move from Fiorentina for €75m fee add ons included. ✍🏻🇷🇸 #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022
Contract for €7m net per season completed today after medical tests. pic.twitter.com/jeVfMQFx6f
💪 Medical in motion! 🏥 pic.twitter.com/fcjLILtJWs— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
Источник — ФК Ювентус
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Лучше бы в АПЛ пошёл
Лучше бы в АПЛ пошёл
Но лучше бы он в Арсенал перешел
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