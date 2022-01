ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро

Сербский форвард Душан Влахович официально перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».

Туринский клуб заплатил «фиалкам» за трансфер 70 млн евро, плюс бонусы до 10 млн евро. Также предусмотрен платеж солидарности, по правилам ФИФА, в размере 11,6 млн евро.

Сербский нападающий прошел медосмотр в Турине и поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать 4,5 года, до 30 июня 2026 года.

В туринском клубе серб взял 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. Душан будет зарабатывать по контракту 7 млн евро в год после вычета налогов.

21-летний Влахович в текущем сезоне провел 24 матча за «фиалок» и забил 20 голов во всех турнирах. В Серии A Душан провел 17 мячей и делит 1-е место в списке бомбардиров с Чиро Иммобиле из «Лацио».

Official, confirmed. Dusan Vlahović joins Juventus on a permanent move from Fiorentina for €75m fee add ons included. ✍🏻🇷🇸 #Juventus



Contract for €7m net per season completed today after medical tests. pic.twitter.com/jeVfMQFx6f