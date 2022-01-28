ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро

Экс-форвард «Фиорентины» Душан Влахович подписал в Турине контракт

  • 28.01.2022 20:30
  • 2404 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии A перешел в Ювентус за 70 млн евро
© ФК Ювентус. Душан Влахович

Сербский форвард Душан Влахович официально перешел из «Фиорентины» в «Ювентус».

Туринский клуб заплатил «фиалкам» за трансфер 70 млн евро, плюс бонусы до 10 млн евро. Также предусмотрен платеж солидарности, по правилам ФИФА, в размере 11,6 млн евро.

Сербский нападающий прошел медосмотр в Турине и поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать 4,5 года, до 30 июня 2026 года.

В туринском клубе серб взял 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду. Душан будет зарабатывать по контракту 7 млн евро в год после вычета налогов.

21-летний Влахович в текущем сезоне провел 24 матча за «фиалок» и забил 20 голов во всех турнирах. В Серии A Душан провел 17 мячей и делит 1-е место в списке бомбардиров с Чиро Иммобиле из «Лацио».

Источник — ФК Ювентус

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    online
    Dreifus, 28.01.2022 21:26
    0
    Funnycat--, 28.01.2022 20:50
    Фанаты во Флоренции никогда не простят !
    Лучше бы в АПЛ пошёл
    Батистуту простили?
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 28.01.2022 21:14
    0
    Андрій Машко, 28.01.2022 20:50
    Гравець непоганий, але 75 млн??? Якина мене, занадто багато
    На жаль, реалії сучасного ринку в футболі. Гравець другий сезон поспіль кладе два десятки голів в чемпі Італії, де забивати нелегко, тому й така ціна.
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 28.01.2022 20:50
    0
    Гравець непоганий, але 75 млн??? Якина мене, занадто багато
    Ссылка
    Saar
    Saar, 28.01.2022 20:44
    0
    Юве красави! Перебили всіх конкурентів. Гравець неймовірний!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 28.01.2022 21:14
    -1
    Його в Флоренції освистуватимуть, будуть кидати всім, що під руку потрапить. Бачили банери? Гравець прогресує, але в Ювентус не варто було переходити: при Аллегрі не розвиватиметься, може статися те саме що з Йовічем в Реалі.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 28.01.2022 20:50
    -1
    Фанаты во Флоренции никогда не простят !
    Лучше бы в АПЛ пошёл
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 28.01.2022 20:45
    -2
    Игрок хороший.
    Но лучше бы он в Арсенал перешел
    Ссылка
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