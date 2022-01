1 января в 14:30 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Украинский игрок «Ман Сити» Александр Зинченко заразился коронавирусом и не попал в заявку на матч.

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд.

Our first starting XI of 2022…



🇯🇵 Tomiyasu returns

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BukayoSaka87 starts

🇧🇷 @gabimartinelli in attack #ARSMCI 🔴 pic.twitter.com/lzpk9JG7tY