21-й тур
Арсенал
1 : 0
Ман Сити
45’   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился ожиданиями от матча АПЛ

  • 01.01.2022 12:00
  • 2323 просмотра
  • 1 комментарий
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Англии «Арсенал» – «Ман Сити».

«Начало 2022 года всем поклонникам футбола дарит два интереснейших противостояния представителей лидирующего квартета АПЛ. После матча «Арсенал» - «Ман Сити» на следующий день снова в Лондоне сыграют действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» и сверхамбициозный «Ливерпуль». Да уж! Это действительно Боксинг дэй по-английски!

Мы все прекрасно помним поражение «Арсенала» от «Ман Сити» со счетом 0:5 в гостях. Это было 28 августа в поединке первого круга. После этого пошли разговоры о смене Артеты на другого специалиста. Но к месту пришлась двухнедельная пауза, после чего «канониры» преобразились в плане набирания очков и качества игры. Это позволило им стремительно ворваться в лидирующий квартет. Хотя, да, были у лондонцев выездные поражения от «Ливерпуля», «МЮ» и «Эвертона».

Сейчас «канониры» штампуют одну за одной победы, при этом реально очень много забивая. Но им противостоит уверенно лидирующий по всем показателям коллектив Пепа Гвардиолы, который одержал десять подряд побед в АПЛ и который не собирается кому-либо дарить очки. При таком насыщенном графике Пеп очень разумно проводит ротацию футболистов, распределяя при этом равномерно игровую нагрузку с учетом конкуренции по многим позициям. В недавнем матче с «Брентфордом» не играли Стерлинг, Гюндоган, Марез, наш Зинченко, которые весьма вероятно будут задействованы на поле с первых минут в поединке с «Арсеналом».

А «Арсенал», безусловно, будет значительно свежее «горожан», потому что матч лондонцев с «Вулверхэмптоном» был перенесен на поздний срок. А «Сити» 29 декабря играл с «Брентфордом».

Нельзя забывать, что определенное время Артета был ассистентом Пепа в «Ман Сити» и он досконально знаком с философией их игры. Правда, в матче первого круга это не помогло. Но сейчас другая ситуация. «Арсенал» очень активен и агрессивен особенно в атаке. Лондонцы много комбинируют, имея для этого высококлассных исполнителей. Лично я бы отметил Сака и Мартинелли, которые прогрессируют. Вместе со своими партнерами они наводят ужас на оборону любого соперника. А «Ман Сити» и сам не против поактивничать в атаке в ущерб обороне. Мы это видели во втором тайме матча с «Лестером». У «горожан» был «проходной двор» у ворот, в связи с чем было пропущено три мяча подряд. Но хорошо, что матч им удалось выиграть со счетом 6:3.

Да, я уверен, что Пеп в матче с «Арсеналом» внесет коррективы, стараясь действовать командно на оборону значительно надежнее и разнообразнее. Хоть для многих это будет удивительно, но вероятнее всего в этом матче мне видится результативная ничья. Сто процентов, «Арсенал» не проиграет. «Канониры» сейчас в очень хорошем тонусе», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Ман Сити» состоится 1 января. Начало встречи – в 14:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 01.01.2022 14:20
    0
    "Сто процентов, «Арсенал» не проиграет. "
    Значит ничья?
    Тогда давайте 4:4
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