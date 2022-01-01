21-й тур
Арсенал
1 : 2
Ман Сити
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Ман Сити – 1:2. Неожиданный финал. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Англии

  • 01.01.2022 17:22
  • 1663 просмотра
  • 0 комментариев
Арсенал – Ман Сити – 1:2. Неожиданный финал. Видео голов и обзор матча

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
59' Габриэль (Арсенал) получает красную карточку.
57' ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
31' ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).

Источник — Setanta Sports Ukraine

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности