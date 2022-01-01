«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
|59'
|Габриэль (Арсенал) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.