21-й тур
Арсенал
1 : 2
Ман Сити
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал играл лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о непростой победе

  • 01.01.2022 17:43
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал играл лучше нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (1:2) в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результате.

«Арсенал» играл лучше. Нам противостояла команда, которая в последние годы не показывала тех результатов, которых ожидала. Этот сезон они начали неважно, очень неважно. Но сейчас команда набрала ход.

Нам было очень непросто. Эта победа далась нам крайне тяжело. Команда действительно устала, но смогла найти в себе силы переломить ход встречи.

Мы одержали 11 побед подряд. Это прекрасный результат», - сказал Гвардиола.

Источник — BBC

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