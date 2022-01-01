21-й тур
Арсенал
1 : 2
Ман Сити
01.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Начали год с победы. Ман Сити одолел Арсенал на Эмирейтс

Команда Пепа играла плохо, но дожала соперника

  • 01.01.2022 16:28
  • 561 просмотр
  • 7 комментариев
Начали год с победы. Ман Сити одолел Арсенал на Эмирейтс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 21 тур.

«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:2.

 Сака, 31 - Марез, 57 (пен), Родри, 90+3.

 Джака, 55, Габриэл, 57, Сака, 63, Холдинг, 68 - Родри, 90+3, Бернардо Силва, 90+5.

Габриэл, 59 (второе предупреждение).

«Арсенал»: Рэмсдейл - Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни - Парти, Джака - Сака (Эльненни, 84), Эдегор (Холдинг, 62), Мартинелли - Ляказетт (Смит-Роу, 71).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке - де Брюйне, Родри, Бернардо Силва - Марез, Жезус (Гюндоган, 62), Стерлинг.

Арбитр: Стюарт Эттуэлл.

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Сергей Рипьюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Сергей Чёрный
    Сергей Чёрный, 01.01.2022 16:29
    +5
    Пенальти очень спорный, походу Бернарду нырял
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 01.01.2022 16:38
    +1
    Вытащили голубых девочек на фигне. На континенте такое даже не замечают. Там Силва сам карячился уже падать, да тот дурень в футболку вцепился очевидно. А в центре давать вторую жёлтую, так это вообще мрак.
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 01.01.2022 16:36
    +1
    2й тайм кошмар для Арса,а могли призупинити ходу МС.
    Ссылка
    Scofield_Lincoln
    online
    Scofield_Lincoln, 01.01.2022 16:33 (изменен)
    +1
    Арсенал больше понравился! Забей они все свои моменты, там бы и судья Сити не помог...
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 01.01.2022 16:37
    0
    Крутой матч! Очень понравился! Конечно Арсенал не заслуживал поражения, но то как они тянули время, кривлялись, а потом уже возмущались, когда Мансити в свою очередь начал включать затягивание, дорогого стоит! Было очень забавно!
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 01.01.2022 16:35
    0
    Арбитр ФИФА и не Монзуль!
    Капец какой то. Трибуны кричат: Сколько вам заплатили?
    Как будто это УПЛ
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 01.01.2022 16:38
    -1
    joytok, 01.01.2022 16:35
    Арбитр ФИФА и не Монзуль!
    Капец какой то. Трибуны кричат: Сколько вам заплатили?
    Как будто это УПЛ
    Конечно блэкливзметтер, надо было вторую желтую давать стоя на одном колене. как арбитр посмел афросакса удалить только? расизм чистой воды.
    Ссылка
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