Начали год с победы. Ман Сити одолел Арсенал на Эмирейтс

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Английская Премьер-лига. 21 тур.
«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:2.
Сака, 31 - Марез, 57 (пен), Родри, 90+3.
Джака, 55, Габриэл, 57, Сака, 63, Холдинг, 68 - Родри, 90+3, Бернардо Силва, 90+5.
Габриэл, 59 (второе предупреждение).
«Арсенал»: Рэмсдейл - Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни - Парти, Джака - Сака (Эльненни, 84), Эдегор (Холдинг, 62), Мартинелли - Ляказетт (Смит-Роу, 71).
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке - де Брюйне, Родри, Бернардо Силва - Марез, Жезус (Гюндоган, 62), Стерлинг.
Арбитр: Стюарт Эттуэлл.
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
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