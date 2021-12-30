В субботу, 1 января, состоится матч 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне (Англия) на поле стадиона «Эмирейтс», начало – в 14:30.

«Сити» полным ходом несется к очередному чемпионству – отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 пунктов, еще и преследователи будут играть в этом туре между собой, а значит, кто-то точно потеряет очки. Команда нашего Зинченко выдала прекрасную серию из десяти победных матчей подряд. В последнем матче с «Брентфордом» Александр отдыхал, поэтому достаточно большие шансы увидеть его на поле в матче с «Арсеналом». Лондонская команда уже традиционно не участвует в чемпионской гонке, но будет отчаянно биться за зону Лиги чемпионов. Матч первого круга между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» закончился разгромной победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 5:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити».