Стало известно, почему Зинченко не попал в заявку на матч Манчестер Сити

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заразился коронавирусом и не попал в заявку на матч АПЛ 1 января.

Зинченко сдал положительный тест на COVID-19 и отправлен на карантин по протоколам безопасности.

В поединке 21-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» принимает «Манчестер Сити». Игра стартует в 14:30 по Киеву.

Также из-за заражения коронавирусом тренерский штаб Пепа Гвардиолы не может рассчитывать на Фила Фодена и Джона Стоунза.

ZINCHENKO OUT OF ARSENAL GAME?! 😨



Acc to our sources - Oleksandr Zinchenko has tested + for Covid & will miss the clash with The Gunners tomorrow at the Emirates 🦠



Not the best ‘Happy New Years’ (if officially confirmed - awaiting club news) wishing him a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/vKC9hghsj2