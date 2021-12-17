Источник: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Переход защитника «Динамо» в АПЛ все ближе

  • 17.12.2021 13:02
  • 2400 просмотров
  • 45 комментариев
Источник: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Один из самых авторитетных инсайдеров Европы, итальянец Фабрицио Романо, подтверждает информацию о том, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшее время перейдет в «Эвертон».

По информации Романо, Миколенко сейчас проходит медосмотр в «Эвертоне». Условия личного контракта 22-летнего защитника уже согласованы. Сумма трансфера составит 21 – 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 ассиста в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Источник — Twitter

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:24
    +9
    AK.228, 17.12.2021 13:22
    потомушосвой!?
    Потому что игрок универсальнее сильнее физически.
    Который играет 120 минут на легке.
    В Англии таких любят.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:18
    +9
    Рад очень за человека.
    Ещё и родом с Черкасс.
    Круто вдвойне.
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 17.12.2021 13:25
    +7
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 13:23
    Сбежал с помойной ямы
    ДК это болото
    Хороший побег за 23млн евро. Когда твой днонецкий шахтер кого-то продавал последний раз? Все бесплатно бегут
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:12
    +6
    Mad_KPoт, 17.12.2021 13:08
    Вот и хорошо,удачии, ,главное чтобы когда приезжал в сборную больше не привозил голы ,пусть там в АПЛ на пукки привозит лучше
    главное чтобы Матвиенко уже наконец-то перестал привозить , бот ты барышевский
    а то только в матче с Англией он привез больше, чем Мыкола за все матчи в сборной
    но ты этого почему то не замечаешь
    наверное, в твоем подвале телевизор на последний год только раз работал, когда Украина - Финляндия показывали
    --
    можешь не скулить в ответ оправдания, они мне не интересны
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:25
    +5
    AK.228, 17.12.2021 13:22
    потомушосвой!?
    Плюс да Украинец ещё и из родного края где живу.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:27
    +4
    Юрий Карпенко, 17.12.2021 13:24
    Чем?
    Человек который играет на 2-х позициях и ещё и вынослив это для АПЛ важно очень
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:26
    +4
    BestOf, 17.12.2021 13:25
    Хороший побег за 23млн евро. Когда твой днонецкий шахтер кого-то продавал последний раз? Все бесплатно бегут
    каваленко за 600.000
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:10
    +4
    Удачи ! Ждем официально !
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:28
    +3
    AK.228, 17.12.2021 13:25
    тогда вообще лучше всех в мире егегегегей
    Да в этом мой патриотизм болеть за всех украинских игроков зарубежом
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 17.12.2021 13:21
    +3
    Mad_KPoт, 17.12.2021 13:08
    Вот и хорошо,удачии, ,главное чтобы когда приезжал в сборную больше не привозил голы ,пусть там в АПЛ на пукки привозит лучше
    Ты завидуешь
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 17.12.2021 13:42
    +2
    Умник, 17.12.2021 13:30
    Витя Коваленко лучше в специи чем в Шахтере
    там ему тренер доверяет, а в Шахтере нет
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:30
    +2
    BestOf, 17.12.2021 13:29
    Днонецкие завидуют киевлянам, потому что их самое большое достижение - это Витёк Коваленко в ФК "Приправа"
    Витя Коваленко лучше в специи чем в Шахтере
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:24 (изменен)
    +2
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 13:23
    Сбежал с помойной ямы
    ДК это болото
    оплеванный привет., ты снова унижаться вылез?
    или тебе завидно, что всей веткой максима попускают, а не тебя ?
    Ссылка
    SergeyKharkiv
    SergeyKharkiv, 17.12.2021 13:23
    +2
    Mad_KPoт, 17.12.2021 13:14
    Огоо как ты подгорел ботяра барышевская ,,главное когда в сборную Мыкола приезжал не усерался на поле то тебе часто приходится ему трусы потом неделями отстировать
    Ты уже усрался в кроватке
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:23
    +2
    о , Федя вылез на ветку, сейчас у всех по 20 минусов сразу будет
    Ссылка
    Умник
    Умник, 17.12.2021 13:20
    +2
    Юрий Карпенко, 17.12.2021 13:10
    Миколенко сильнее чем Люка Динь???
    Да
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 17.12.2021 13:45
    +1
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:33
    Опплеваный Олег , а почему ты начал прятаться за другими аккаунтами , после того как Порывай спалил твою страничку в фейсбуке ?
    Кись, скажи, почему ты опять унижаешься даже на своей ветке? Тебе нравится унижаться сутками? Ты за это получаешь деньги? Ты не устала?
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 17.12.2021 13:40
    +1
    FunnyCat_____, 17.12.2021 13:12
    главное чтобы Матвиенко уже наконец-то перестал привозить , бот ты барышевский
    а то только в матче с Англией он привез больше, чем Мыкола за все матчи в сборной
    но ты этого почему то не замечаешь
    наверное, в твоем подвале телевизор на последний год только раз работал, когда Украина - Финляндия показывали
    --
    можешь не скулить в ответ оправдания, они мне не интересны
    на Матвиенко так не надо, ведь такие высокие "свечи" в штрафной может делать!!!
    куда до него Миколенко...
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 17.12.2021 13:37
    +1
    BestOf, 17.12.2021 13:25
    Хороший побег за 23млн евро. Когда твой днонецкий шахтер кого-то продавал последний раз? Все бесплатно бегут
    Ну почему же бесплатно? Удачно продали Коваленко за 700 тысяч. Еще 30 таких коваленок продадут и будет по сумме, как за одного Миколенко.
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 17.12.2021 13:28
    +1
    Хуакин Гусман Лоэра, 17.12.2021 13:26
    У тебя в Лубнах все знают что ДК позор Украины
    Тебе кто-то из Лубнов черепуху проломил, что ты так не любишь этот город?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности