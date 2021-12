Источник: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Один из самых авторитетных инсайдеров Европы, итальянец Фабрицио Романо, подтверждает информацию о том, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшее время перейдет в «Эвертон».

По информации Романо, Миколенко сейчас проходит медосмотр в «Эвертоне». Условия личного контракта 22-летнего защитника уже согласованы. Сумма трансфера составит 21 – 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 ассиста в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

