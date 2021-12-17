Источник: Миколенко проходит медосмотр в Эвертоне

Один из самых авторитетных инсайдеров Европы, итальянец Фабрицио Романо, подтверждает информацию о том, что защитник «Динамо» Виталий Миколенко в ближайшее время перейдет в «Эвертон».
По информации Романо, Миколенко сейчас проходит медосмотр в «Эвертоне». Условия личного контракта 22-летнего защитника уже согласованы. Сумма трансфера составит 21 – 23 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 ассиста в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.
EXCL: Ukraine left back Vitaliy Mykolenko is currently undergoing his medical as new Everton player, here we go! 🔵🇺🇦 #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021
He’s set to join Everton from Dynamo Kiev on a permanent move, final price around €21/23m. Personal terms agreed. pic.twitter.com/RWzYk7Rctk
Источник — Twitter
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Который играет 120 минут на легке.
В Англии таких любят.
Ещё и родом с Черкасс.
Круто вдвойне.
ДК это болото
а то только в матче с Англией он привез больше, чем Мыкола за все матчи в сборной
но ты этого почему то не замечаешь
наверное, в твоем подвале телевизор на последний год только раз работал, когда Украина - Финляндия показывали
--
можешь не скулить в ответ оправдания, они мне не интересны
ДК это болото
или тебе завидно, что всей веткой максима попускают, а не тебя ?
а то только в матче с Англией он привез больше, чем Мыкола за все матчи в сборной
но ты этого почему то не замечаешь
наверное, в твоем подвале телевизор на последний год только раз работал, когда Украина - Финляндия показывали
--
можешь не скулить в ответ оправдания, они мне не интересны
куда до него Миколенко...
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