Он будет играть в Европе. Стало известно, куда переходит Миколенко

Левый защитник «Динамо» вскоре станет игроком английского «Эвертона»

  • 14.12.2021 14:30
  • 8876 просмотров
  • 42 комментария
Он будет играть в Европе. Стало известно, куда переходит Миколенко
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

22-летний левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в английский «Эвертон», информирует Динамо Киев Inside.

Стороны согласовывают последние детали контракта, и о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €17 млн.

Источник — Telegram

(33 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 14.12.2021 14:38
    +11
    Из украинских футболистов только Лужный заиграл в Англии. Удачи Миколенко.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 14.12.2021 14:40
    +8
    Face Control, 14.12.2021 14:37
    Вот и хорошо, если, конечно, это правда. Давно пора валить от автобусников, тем более у них дела всё хуже и хуже.
    Ты двуличный лицемер!
    В зебры походу все оооочень хорошо
    Потратить 50 лямов на трансферы и соснуть от Шерифа
    Ссылка
    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 14.12.2021 14:37
    +7
    Если это произойдёт - мои аплодисменты !
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
    Евгений Бойкинюк, 14.12.2021 14:55 (изменен)
    +5
    мыкола хороший левый бэк но за последнее время он сдал. его нужно было отдавать в европу года 2 назад.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 14.12.2021 14:49
    +4
    Если правда то это отличный рывок в 22года. Удачи
    Ссылка
    Empty
    Empty, 14.12.2021 14:48
    +4
    Хорошая новость !
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 14.12.2021 14:44
    +4
    Face Control, 14.12.2021 14:37
    Вот и хорошо, если, конечно, это правда. Давно пора валить от автобусников, тем более у них дела всё хуже и хуже.
    а ти как был мудаком так и остался
    Ссылка
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 14.12.2021 15:05
    +3
    Для зборной это + если перейдет
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 14.12.2021 14:49
    +2
    FunnyCat_____, 14.12.2021 14:44
    Ну на две головы выше шахтёра
    На три головы выше Динамо
    Ссылка
    joytok
    joytok, 14.12.2021 15:15 (изменен)
    +1
    Пускай попробует. Башня начинает новую реорганизацию, ну и они синие.
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 14.12.2021 14:54
    +1
    Очередная врань
    Ссылка
    Андрій Чорний
    Андрій Чорний, 14.12.2021 14:53
    +1
    Шось не віриться
    Ссылка
    Петр Яновский
    Петр Яновский, 14.12.2021 14:48
    +1
    Удачи Виталику! Давно пора валить из этой помойной ямы
    Ссылка
    Calm
    Calm, 14.12.2021 14:48
    +1
    FunnyCat_____, 14.12.2021 14:44
    Ну на две головы выше шахтёра
    на 24-е... параноик, хватить скулить
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 14:47 (изменен)
    +1
    serge_kr, 14.12.2021 14:45
    Миколенко деградировал за последнее время, в сборной провал полный, не стоит он даже 6 млн.
    Дай порадоваться автобусникам, хоть кого-то продадут сурку на казино в Монако. А если серьёзно, они никогда даже не приблизятся по продажам Шахтёра в реальные ТОП клубы за очень большие деньги.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 14:39
    +1
    Круто, надеюсь получится у Виталика !
    С кем там конкуренция с Динем походу ?
    Ну не просто, но тем интереснее!
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 14.12.2021 15:25
    0
    кацапы на кизяк изойдут---три наших козака в АПЛ
    Ссылка
    Умник
    Умник, 14.12.2021 15:24
    0
    Евгений Бойкинюк, 14.12.2021 14:55
    мыкола хороший левый бэк но за последнее время он сдал. его нужно было отдавать в европу года 2 назад.
    Человеческий организм под нагрузками когда ты играешь постоянно без замен даёт сбой рано или поздно.
    До че 2020 он отлично играл, потом пошла усталость.
    Потом травма.
    Под боксинг дейз отлично если перейдет.
    Тренер хороший.
    Плюс он ещё и центрального может сыграть.
    Я смотрел игру Эвертона и Арсенала класс команда играла
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 14.12.2021 15:23
    0
    Cherevik22, 14.12.2021 15:09
    Та він навіть не основний в збірній. Та і Евертон зараз не топ... Плюс там назріває відставка тренера
    Ви яку збірну дивитесь? Миколенко в останніх матчах не грав тупо із за травми, до цього ж основа протягом 2 років
    Ссылка
    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 14.12.2021 15:20
    0
    bullyUA, 14.12.2021 14:38
    Из украинских футболистов только Лужный заиграл в Англии. Удачи Миколенко.
    Сказати що Зіна не заграв в АПЛ це буде не правдою, може і не на провідних ролях, але досить важлива частина команди для того що б вважати що він не заграв
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности