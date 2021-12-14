Он будет играть в Европе. Стало известно, куда переходит Миколенко

22-летний левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в английский «Эвертон», информирует Динамо Киев Inside.
Стороны согласовывают последние детали контракта, и о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.
В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €17 млн.
Источник — Telegram
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В зебры походу все оооочень хорошо
Потратить 50 лямов на трансферы и соснуть от Шерифа
С кем там конкуренция с Динем походу ?
Ну не просто, но тем интереснее!
До че 2020 он отлично играл, потом пошла усталость.
Потом травма.
Под боксинг дейз отлично если перейдет.
Тренер хороший.
Плюс он ещё и центрального может сыграть.
Я смотрел игру Эвертона и Арсенала класс команда играла
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