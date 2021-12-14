Он будет играть в Европе. Стало известно, куда переходит Миколенко

22-летний левый защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в английский «Эвертон», информирует Динамо Киев Inside.

Стороны согласовывают последние детали контракта, и о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и отдал 3 голевых передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €17 млн.