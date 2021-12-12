ВИДЕО. Большое зрелище! В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup

В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup 2021.
В решающем поединке «Нью-Йорк Сити» обыграл в серии пенальти «Портленд Тимберс».
В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья (1:1). После гола Валентина Кастельяноса «Тимберс» сумели спастись благодаря точному удару Фелипе Моры на 90+4 минуте.
В серии пенальти больше повезло «горожанам», и «Нью-Йорк Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС.
MLS Cup 2021
Финал. Портленд. 12 декабря
«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Сити» – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Фелипе Мора, 90+4 – Валентин Кастельянос, 41.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Кастельянос, 41 мин.
ГОЛ! 1:1. Фелипе Мора, 90+4 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
Серия пенальти.
Церемония награждения.
New York on top. 👑@NYCFC are your 2021 #MLSCup champions! pic.twitter.com/apuAS5W92l— Major League Soccer (@MLS) December 11, 2021
Источник — Sport.ua
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