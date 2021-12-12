ВИДЕО. Большое зрелище! В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup

В финале «Нью-Йорк Сити» обыграл «Портленд Тимберс» по пенальти

  • 12.12.2021 02:10
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ВИДЕО. Большое зрелище! В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup 2021.

В решающем поединке «Нью-Йорк Сити» обыграл в серии пенальти «Портленд Тимберс».

В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья (1:1). После гола Валентина Кастельяноса «Тимберс» сумели спастись благодаря точному удару Фелипе Моры на 90+4 минуте.

В серии пенальти больше повезло «горожанам», и «Нью-Йорк Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС.

MLS Cup 2021

Финал. Портленд. 12 декабря

«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Сити» – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Фелипе Мора, 90+4 – Валентин Кастельянос, 41.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Кастельянос, 41 мин.

ГОЛ! 1:1. Фелипе Мора, 90+4 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Серия пенальти.

Церемония награждения.

Источник — Sport.ua

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