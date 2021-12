ВИДЕО. Большое зрелище! В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup

В Портленде состоялся финальный матч MLS Cup 2021.

В решающем поединке «Нью-Йорк Сити» обыграл в серии пенальти «Портленд Тимберс».

В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья (1:1). После гола Валентина Кастельяноса «Тимберс» сумели спастись благодаря точному удару Фелипе Моры на 90+4 минуте.

В серии пенальти больше повезло «горожанам», и «Нью-Йорк Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС.

MLS Cup 2021

Финал. Портленд. 12 декабря

«Портленд Тимберс» – «Нью-Йорк Сити» – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Фелипе Мора, 90+4 – Валентин Кастельянос, 41.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Кастельянос, 41 мин.

ГОЛ! 1:1. Фелипе Мора, 90+4 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

Серия пенальти.

Церемония награждения.

New York on top. 👑@NYCFC are your 2021 #MLSCup champions! pic.twitter.com/apuAS5W92l