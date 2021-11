Барселона подпишет новый контракт с Гави

Каталонская «Барселона» намерена в ближайшее время продлить контракт с 17-летним испанским центральным полузащитником Гави.

Переговоры находятся на завершающей стадии. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Гави тренируется в структуре «Барселоны» с лета 2015 года после перехода из «Бетиса». В текущем сезоне футболист провел за первую команду «блаугранас» 15 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Текущий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов.

В активе хавбека четыре матча за национальную сборную Испании.

