У Боснии больше. Аналитики оценили шансы Украины занять 2-е место в группе

Аналитики компании Gracenote оценили шансы команд из отборочной группы D ЧМ-2022 занять второе место и пробиться в стыковые матчи.



Наибольшие шансы имеет сборная Боснии и Герцеговины (42.88%), которая хоть и находится пока на четвертой позиции, но сыграет два заключительных матча в домашних стенах.



У команды Александра Петракова шансов чуть меньше (35.33%), ведь украинцам нужно побеждать боснийцев на выезде.



Тяжелая ситуация у Финляндии (21.09%), которая хоть и имеет неплохую позицию, но должна сыграть матчи против Франции, а также Боснии и Герцеговины.



Существует теоретический шанс, что Франция не займет первое место и окажется второй, но в это практически не верят (0.7%).

👩‍💼 - Chance of finishing as runners-up in #WCQ2022 qualifying groups (UEFA D-F)



D: 🇧🇦Bosnia & Herzegovina (42.88%) v 🇺🇦Ukraine (35.33%) v 🇫🇮Finland (21.09%) v 🇫🇷France (0.7%)



E: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Wales (86.05%) v 🇨🇿Czech Rep (13.26%) v 🇧🇪Belgium (0.69%)



F: 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Scotland (97.2%) v 🇮🇱Israel (2.8%)