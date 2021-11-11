У Боснии больше. Аналитики оценили шансы Украины занять 2-е место в группе

Команде Александра Петракова нужно доказывать, что они заслужили

  • 11.11.2021 13:55
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У Боснии больше. Аналитики оценили шансы Украины занять 2-е место в группе
© УАФ. Александр Петраков

Аналитики компании Gracenote оценили шансы команд из отборочной группы D ЧМ-2022 занять второе место и пробиться в стыковые матчи.
 
Наибольшие шансы имеет сборная Боснии и Герцеговины (42.88%), которая хоть и находится пока на четвертой позиции, но сыграет два заключительных матча в домашних стенах.
 
У команды Александра Петракова шансов чуть меньше (35.33%), ведь украинцам нужно побеждать боснийцев на выезде.
 
Тяжелая ситуация у Финляндии (21.09%), которая хоть и имеет неплохую позицию, но должна сыграть матчи против Франции, а также Боснии и Герцеговины.
 
Существует теоретический шанс, что Франция не займет первое место и окажется второй, но в это практически не верят (0.7%).

Источник — Gracenote Live

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