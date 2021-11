ВИДЕО. Барселона презентовала Хави в качестве главного тренера

Сегодня «Барселона» на своем стадионе «Камп Ноу» провела официальную презентацию Хави Эрнандеса в качестве нового главного тренера команды. На презентации присутствовали тысячи фанатов «Барселоны», которые скандировали имя своей легенды:

