Гвардиола приедет в Барселону на презентацию Хави

6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави на должность главного тренера команды. 8 ноября на «Камп Ноу» состоится официальная презентация наставника.

Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибудет в Барселону на презентацию Хави. Отмечается, что для этого Пеп отменил ранее запланированные мероприятия.

Напомним, что Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год.