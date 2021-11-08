Гвардиола приедет в Барселону на презентацию Хави

6 ноября «Барселона» объявила о назначении Хави на должность главного тренера команды. 8 ноября на «Камп Ноу» состоится официальная презентация наставника.
Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прибудет в Барселону на презентацию Хави. Отмечается, что для этого Пеп отменил ранее запланированные мероприятия.
Напомним, что Гвардиола был главным тренером «Барселоны» с 2008 по 2012 год.
Источник — Twitter
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