ВИДЕО. 190 км/ч. Монфис выдал мощнейший форхенд на Мастерсе в Париже

В матче первого круга на Мастерсе в Париже француз Гаэль Монфис в трех сетах переиграл серба Миомира Кецмановича (4:6, 7:5, 6:3).



В одном из геймов первого сета муж Элины Свитолиной поразил публику сильнейшим форхендом, скороть полета мяча составила 190 км/ч.



Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч.

ONE HUNDRED AND NINETY KILOMETRES AN HOUR 😱

@Gael_Monfils tearing through the Parisian air 🚀@RolexPMasters pic.twitter.com/rB6jmVReco