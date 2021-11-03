ВИДЕО. 190 км/ч. Монфис выдал мощнейший форхенд на Мастерсе в Париже

В матче первого круга на Мастерсе в Париже француз Гаэль Монфис в трех сетах переиграл серба Миомира Кецмановича (4:6, 7:5, 6:3).
В одном из геймов первого сета муж Элины Свитолиной поразил публику сильнейшим форхендом, скороть полета мяча составила 190 км/ч.
Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч.
ONE HUNDRED AND NINETY KILOMETRES AN HOUR 😱— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021
@Gael_Monfils tearing through the Parisian air 🚀@RolexPMasters pic.twitter.com/rB6jmVReco
Источник — ATP Tour
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