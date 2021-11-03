ВИДЕО. 190 км/ч. Монфис выдал мощнейший форхенд на Мастерсе в Париже

Гаэль еще может удивлять

  • 03.11.2021 11:14
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ВИДЕО. 190 км/ч. Монфис выдал мощнейший форхенд на Мастерсе в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

В матче первого круга на Мастерсе в Париже француз Гаэль Монфис в трех сетах переиграл серба Миомира Кецмановича (4:6, 7:5, 6:3).
 
В одном из геймов первого сета муж Элины Свитолиной поразил публику сильнейшим форхендом, скороть полета мяча составила 190 км/ч. 
 
Отметим, что средняя скорость полета мяча при ударе справа для профессиональных теннисистов составляет порядка 120-130 км/ч. 

Источник — ATP Tour

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