ВИДЕО. Началась стрельба. Тренера в Аргентине ранили в плечо во время матча

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины был прерван после того, как с трибун раздались выстрелы, а главный тренер был ранен в плечо.
В провинции Мендоса встречались команды «Уракан Лас Эрас» и «Ферро де Генерал Пико», и хозяева побеждали 3:1 во втором тайме, когда началась стрельба.
В кадрах трансляции видно, что все игроки и официальные лица отчаянно убегали с поля, и фанаты бросились укрываться, когда раздались громкие выстрелы.
Говорят, что группы сторонников «Уракана» сражались между собой, и ситуация полностью вышла из-под контроля. Главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро был ранен в плечо, после чего его увезли в больницу.
В заявлении клуба сказано: «У Ромеро все хорошо, и он вне опасности. Покинув стадион, тренер прошел обследование в местной больнице и подал заявление в полицию».
Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG— BabaGol (@BabaGol_) November 1, 2021
Argentina Third Division match between Huracan vs Ferro abandoned after gunshots from the stands.— Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) November 1, 2021
Ferro manager was shot in the shoulder, but was not badly injured. pic.twitter.com/InCjmRG732
Источник — Sport Bible
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