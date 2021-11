ВИДЕО. Началась стрельба. Тренера в Аргентине ранили в плечо во время матча

Матч третьего дивизиона чемпионата Аргентины был прерван после того, как с трибун раздались выстрелы, а главный тренер был ранен в плечо.

В провинции Мендоса встречались команды «Уракан Лас Эрас» и «Ферро де Генерал Пико», и хозяева побеждали 3:1 во втором тайме, когда началась стрельба.

В кадрах трансляции видно, что все игроки и официальные лица отчаянно убегали с поля, и фанаты бросились укрываться, когда раздались громкие выстрелы.

Говорят, что группы сторонников «Уракана» сражались между собой, и ситуация полностью вышла из-под контроля. Главный тренер «Ферро» Маурисио Ромеро был ранен в плечо, после чего его увезли в больницу.

В заявлении клуба сказано: «У Ромеро все хорошо, и он вне опасности. Покинув стадион, тренер прошел обследование в местной больнице и подал заявление в полицию».

Intense: Shootings in the middle of a match in Federal A 🇦🇷 match between Ferro General Pico and Huracan Las Heras. Ferro’s coach was shot under his shoulder, players and officials running around the pitch like ants. pic.twitter.com/4XnoEpZiEG