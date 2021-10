Реал предложил Мбаппе контракт на 6 лет с огромной зарплатой

Мадридский «Реал» хочет заполучить форварда Килиана Мбаппе летом 2022 года.

У француза в июне 2022 года истечет срок 5-летнего контракта с «ПСЖ», и он может перебраться в Мадрид на правах свободного агента.

«Реал» отправил агентам футболиста предварительный вариант контракта. «Галактикос» предлагают Мбаппе контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

Со своей стороны, ПСЖ не хочет терять Килиана и собирается сделать новое предложение. Ранее Мбаппе говорил, что не собирается подписывать новый контракт с парижанами.

#RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappè as free agent. Florentino #Perez has offered a 6-years contract to the french striker with a salary around €40M/year. #PSG don’t want to lose him and will make a new bid to try to extend the contract (expires in June). #transfers