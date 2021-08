КОШМАР ДНЯ. Игрок из Афганистана погиб в попытке улететь на шасси самолета

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари трагически погиб, когда попытался покинуть страну на шасси самолета.

Заки забрался в отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, чтобы улететь из Афганистана в срочном порядке. Однако попытка вышла неудачной: части его тела позднее были найдены в отсеке.

В соцсетях бурно обсуждают видео, на котором показан взлет самолета ВВС США из аэропорта в Афганистане. Люди, залезшие на шасси при взлете, упали и разбились насмерть.

Напомним, после вывода войск США из Афганистана боевики движения Талибан захватили Кабул, что привело к бегству тысяч мирных жителей.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan's National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs