Символическая сборная Иванов мирового футбола: от Будды до царя

В честь праздника Ивана Купала блогер Sport.ua Алексей Рыжков составил символическую сборную из футболистов по имени Иван

І тільки зірка, тільки відблиск пісні

Продзюркотить крізь лихомовну ніч.

Николай Бажан, «Ночь на Ивана Купала»

Ночь с 6 на 7 июня – праздник Ивана Купала – чуть ли не самое давнее празднество восточных славян. В народе его еще кличут Ивановым днем. Поймал себя на мысли, что вклад игроков по имени Иван в историю мирового футбола весьма велик. Из футбольных Иванов вполне можно сложить сборную, которая на мировом чемпионате команд, составленных из тезок, уж никак бы не занимала последние места. Здесь звезда на звезде, а среди запасных еще добрый десяток умелых Иванов.

Вратарь: Ивано Бордон (Италия). Запасные: Иван Пелиццоли (Италия), Иван Чуркович (Югославия, Сербия).



Getty Images/Global Images Ukraine. Ивано Бордон

На вратарскую позицию поставлю, вероятно, чемпиона мира. Хотя Бордон так и не сыграл на триумфальном для итальянцев чемпионате мира-82, оставшись одним из дублеров знаменитого Дино Дзоффа, но золотую медаль получил. Да и к относительному успеху «Скуадры Адзурры» на мундиале-78 – 4-му месту – Бордон имел касательство. Дважды в составе «Интера» Бордон становился чемпионом Италии, еще трижды поднимал над головой Кубок страны. А в 2006 г. поработал в тренерском штабе сборной Италии во время ее очередного мирового чемпионства. И Бордон – единственный человек, имеющий отношение к мировым вершинам «Скуадры Адзурры» и 1982-го, и 2006-го.

На роль второго голкипера как нельзя лучше подойдет Иван Пелиццоли – бронзовый призер Олимпиады-2004. Лучшие годы он провел в «Роме», а вообще за карьеру защищал цвета 13 клубов! Ну, и привлеку еще Ивана Чурковича, ведь он накопил колоссальный игровой опыт (свыше полутысячи матчей!) в «Партизане» и «Сент-Этьене», хотя все-таки в большей мере реализовал себя как функционер.

Защитники: Иван Булян (Югославия, Хорватия) – Иван Кампо (Испания) – Иван Эльгера (Испания) – Иван Вишневский (СССР, Украина). Запасные: Иван Дудич (Сербия), Иван Обрадович (Сербия), Иван Маркано (Испания), Иван Иванов (Болгария), Иван Димитров (Болгария).

О, в этой линии наблюдается некоторый перебор именно центрбеков. Рискну некоторых номинальных центральных защитников поставить на фланги. Думаю, их опыт и профессиональные качества позволят им закрыть эти позиции.

«Хайдук», «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос» – три команды, в которых сделал себе имя Иван Булян. И в каждой ему суждено было стать и чемпионом, и серебряным призером! К сожалению, до победы в Кубке чемпионов с «Гамбургом» он не дотянул: в 1980 г. в финале главного еврокубка «динозавры» уступили английскому «Ноттингем Форест» – 0:1. В 1975 г. Буляна признали футболистом года в Югославии.

Высоченный защитник с массивной чернявой шевелюрой Иван Кампо отыграл в свое время за мадридский «Реал» пять сезонов, а в 2003 г. поехал покорять Туманный Альбион. За «Болтон» провел суммарно свыше полутора сотен матчей и стал своим с в составе «рысаков». Мастер игры на втором этаже, он умело действовал и в наземной схватке (прошу прощения за язык регби). Отличался настоящей жаждой борьбы, что очень ценили поклонники «Болтона».

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Кампо против Клаудио Лопеса

В опорной зоне расположу Ивана Эльгеру. Он умело действовал и в защите, и в нападении. В частности, считался едва ли не самым результативным защитником в Лиге чемпионов. На клубном уровне выиграл практически все: с «Реалом» побеждал в Лиге чемпионов (дважды), Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке, само собой, в чемпионате и Суперкубке Испании. А вот национальный Кубок у Эльгеры получилось завоевать не с «Реалом», а с «Валенсией». На рубеже столетий защищал цвета национальной сборной, но выиграть с ней что-либо значимое не смог.

Вице-чемпион Европы и чемпион СССР, а также обладатель настоящей коллекции союзных наград (по два «серебра» и «бронзы», а также медаль за победу в Кубке СССР) Иван Вишневский отличался неуступчивостью на футбольном поле, за что был уважаем партнерами по команде и Валерием Лобановским. Стал частью «серебряной» сборной СССР на Euro-88, еще больше расширив украинское представительство в ней. К сожалению, его жизненный путь оборвался слишком рано из-за смертельной меланомы.

Полузащитники: Иван Ракитич (Хорватия) – Иван де ла Пенья (Испания) – Иван Яремчук (СССР, Украина). Запасные: Иван Радованович (Сербия), Иван Мозер (СССР), Иван Гашек (Чехословакия, Чехия), Иван Гудель (Югославия, Хорватия).

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ракитич

Кроме чемпиона мира, есть в нашей сборной и вице-чемпион мира – Иван Ракитич. За свою карьеру он успел стать легендой «Барселоны» и национальной сборной Хорватии, покорить сердца севильских инчас, стать спортсменом года в Хорватии. К тому же, познал вкус победы в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Ну, а о многочисленных чемпионствах и Кубках Испании что и говорить! Как по мне, его ох как не хватало сборной Хорватии на нынешнем Euro.

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван де ла Пенья

Особенность карьеры Ивана де ла Пеньи в том, что он немало времени провел в составах двух антагонистов из одного города – «Барселоны» и «Эспаньола». По большому счету не оправдал выданных ему в начале карьеры авансов, не заиграл в частности в серии А (имела место безуспешная попытка стать своим в «Лацио»), однако, как бы то ни было, дважды выигрывал европейский Кубок кубков, а однажды поднял над головой Суперкубок УЕФА. Маленький Будда, или Заводной Апельсин, как звала его пресса, имел нерядовой технический арсенал и приличную скорость, умел мыслить нестандартно на футбольном поле и не жалел мяча для партнера, пребывающего в более выгодной позиции.

Иван Яремчук – важный составной элемент чемпионского механизма великой команды Валерия Лобановского второй половины 1980-х гг. Двужильный боец неустанно носился по полю, создавая множество проблем для команд-соперниц. В составе «Динамо» – обладатель Кубка кубков, 3-кратный чемпион и 3-кратный обладатель Кубка СССР. В моей символической сборной будет отвечать за правый фланг полузащиты.

Среди запасных отмечу уроженца Мукачево Ивана Мозера. Мозер – капитан минского «Динамо», 2-кратный чемпион СССР в составе московского «Спартака». Моему поколению запомнился как один из тренеров московского «Динамо» в 1970–1980-е гг. и как автор полемических выступлений в специализированной футбольной прессе того времени.

Нападающие: Иван Саморано (Чили) – Иван Гецко (Украина) – Иван Колев (Болгария). Запасные: Иван Перич (Сербия, Казахстан), Иван Шапонич (Сербия).

Легендарный чилиец Иван Саморано – душа и сердце моей сборной. Иван Грозный наводил ужас на вратарей соперников «Реала» и «Интера», становился бронзовым призером Олимпиады-2000, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Мексики и Испании, медалистом Кубка Америки в составе своей национальной сборной. Имел исключительное голевое чутье и отличался успешной игрой головой, несмотря на не самый высокий рост (179 см).

Автор первого мяча в истории сборной Украины Иван Гецко также получил место в составе этой сборной. Чемпион Израиля, обладатель Кубков Украины и Израиля, автор самого быстрого каре (4 гола в матче) в чемпионатах Украины (а всего на его счету – 2 каре, подобным не может похвастать ни один другой участник чемпионата Украины!). В его игровом арсенале – удар сумасшедшей силы, был мастером исполнения стандартов.

На левый фланг нападения поставлю Ивана Колева. Легенда софийского ЦСКА и сборной Болгарии, несмотря на врожденную проблему с сердцем, играл в футбол на наивысшем уровне почти четверть столетия. 11 раз становился чемпионом Болгарии, а на Олимпиаде-1956 вместе со своими партнерами завоевал «бронзу». В тот же год, кстати, стал первым болгарином, выдвинутым на соискание «Золотого мяча» французским изданием France football (в итоге занял 9-е место). В списке лучших футболистов Болгарии ХХ века стал 7-м. На Олимпиаде-1952 отметился голом в ворота сборной СССР. Маленький (168 см), быстроногий, нацеленный на ворота Колев отличался в среднем в каждом третьем матче за национальную сборную.

В запасе останутся два серба: чемпион мира среди молодежных команд Иван Шапонич, ищущий нынче лучшей судьбы в испанском «Кадисе», и таранный форвард Иван Перич, игравший в свое время за киевский «Арсенал», а лучшие годы своей игровой карьеры проведший в Казахстане.

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Как правило, футбольное межсезонье в наших широтах бывает таким что ли томно-медлительным, а в этом году его как такового фактически нет. У ведущих наших игроков срок отпуска минимален. Каждодневная кропотливая футбольная работа – Иванова футбольная судьба. И большинство из фигурантов нашей сборной футбольная судьба отблагодарила за прилежный труд медальной полнотой.

Алексей РЫЖКОВ