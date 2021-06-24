ВИДЕО. Левандовски или Модрич? Самые крутые голы 3-го тура Евро-2020

Подборка отличных голов

  • 24.06.2021 11:23
  • 1741 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Левандовски или Модрич? Самые крутые голы 3-го тура Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА выбрал четыре классных гола 3-го тура группового турнира Евро-2020. В подборку вошли крутые удары Роберта Левандовски, Луки Модрича, Андреаса Кристенсена и Ирфана Кахведжи.

Чей удар лучший?
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 12:21
    +1
    Круче всего автогол Дубравки в игре с Испанией. Я такого волейбола еще не видел!
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    samird
    online
      samird, 24.06.2021 12:15
    +1
    Турок самую убойную банку положил.
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    xerx
    online
      xerx, 24.06.2021 12:21
    +1
    Круче всего автогол Дубравки в игре с Испанией. Я такого волейбола еще не видел!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 24.06.2021 12:15
    +1
    Турок самую убойную банку положил.
    Ссылка
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