ВИДЕО. Левандовски или Модрич? Самые крутые голы 3-го тура Евро-2020

УЕФА выбрал четыре классных гола 3-го тура группового турнира Евро-2020. В подборку вошли крутые удары Роберта Левандовски, Луки Модрича, Андреаса Кристенсена и Ирфана Кахведжи.
Чей удар лучший?
🔝 Best goal from Round 3? 🤔— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021
🇩🇰 Andreas Christensen
🇹🇷 İrfan Can Kahveci
🇭🇷 Luka Modrić
🇵🇱 Robert Lewandowski @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/ehFPdQpXOB
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Источник — Sport.ua
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