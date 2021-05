Аталанта – Ювентус. Малиновский выйдет в старте на финал Кубка Италии

В среду, 19-го мая, состоится поединок финального поединка Кубка Италии, в котором сразятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч пройдет в Реджо-Эмилии (Италия), на поле стадиона «Мапеи», начало в 22:00.



Стартовые составы:



«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Госенс, Хатебур, Пессина, Де Рон, Фройлер, Малиновский, Сапата.

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, де Лигт, Кьеллини, Данило, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Кьеза, Кулусевски, Роналду.

