УЕФА может отстранить Реал, Барселону и Ювентус от еврокубков на два сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин собирается предложить серьезно наказать клубы, которые официально не вышли из Суперлиги.

Функционер планирует отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два сезона.

Ранее вышли из проекта Суперлиги 9 клубов из 12: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Атлетико». Эти клубы достигли соглашения с УЕФА и внесут добровольные пожертвования в виде взносов на развитие футбола на сумму €15 млн каждый.

А вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и продолжают участие в проекте. Эти три клубы могут отлучить от еврокубков на два года.

Aleksander Čeferin: "These clubs recognised their mistakes quickly and have taken action to demonstrate their contrition... The same cannot be said for the clubs that remain involved in the so-called ‘Super League’ and UEFA will deal with those clubs subsequently."