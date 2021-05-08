УЕФА может отстранить Реал, Барселону и Ювентус от еврокубков на два сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин собирается предложить серьезно наказать клубы, которые официально не вышли из Суперлиги.
Функционер планирует отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два сезона.
Александер Чеферин: «Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа. 9 клубов сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем.
Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании.
Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше».
Ранее вышли из проекта Суперлиги 9 клубов из 12: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Атлетико». Эти клубы достигли соглашения с УЕФА и внесут добровольные пожертвования в виде взносов на развитие футбола на сумму €15 млн каждый.
А вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и продолжают участие в проекте. Эти три клубы могут отлучить от еврокубков на два года.
🔴 Aleksander Čeferin proposera après la finale de l’#UCL à Istanbul d'exclure le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus des compétitions européennes pendant 2 ans.— Actu Foot (@ActuFoot_) May 7, 2021
(@partidazocope) pic.twitter.com/OylWxGOFtS
Aleksander Čeferin: "These clubs recognised their mistakes quickly and have taken action to demonstrate their contrition... The same cannot be said for the clubs that remain involved in the so-called ‘Super League’ and UEFA will deal with those clubs subsequently."— UEFA (@UEFA) May 7, 2021
Источник — Twitter
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