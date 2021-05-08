УЕФА может отстранить Реал, Барселону и Ювентус от еврокубков на два сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин собирается предложить серьезно наказать клубы, которые официально не вышли из Суперлиги.

Функционер планирует отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два сезона.

Александер Чеферин: «Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа. 9 клубов сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем.

Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании.

Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше».