УЕФА может отстранить Реал, Барселону и Ювентус от еврокубков на два сезона

Президент УЕФА Александер Чеферин серьезно накажет 3 клуба Суперлиги

  • 08.05.2021 06:00
  • 1830 просмотров
  • 0 комментариев
УЕФА может отстранить Реал, Барселону и Ювентус от еврокубков на два сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин собирается предложить серьезно наказать клубы, которые официально не вышли из Суперлиги.

Функционер планирует отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков на два сезона.

Александер Чеферин: «Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа. 9 клубов сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем.

Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании.

Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой Суперлиге, этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше».

Ранее вышли из проекта Суперлиги 9 клубов из 12: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Атлетико». Эти клубы достигли соглашения с УЕФА и внесут добровольные пожертвования в виде взносов на развитие футбола на сумму €15 млн каждый.

А вот «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и продолжают участие в проекте. Эти три клубы могут отлучить от еврокубков на два года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности