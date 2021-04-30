ВИДЕО. Моуриньо нашел новую работу под Евро-2020

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нашел новую работу.
58-летний португалец подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.
Моуриньо будет выходить в эфир в качестве эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020, а также на поединках плей-офф и в финале.
Напомним, 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма» вместе со своим штабом.
“It’s something new, it’s incredible.”— talkSPORT (@talkSPORT) April 30, 2021
𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨
✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c
Источник — talkSPORT
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