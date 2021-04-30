ВИДЕО. Моуриньо нашел новую работу под Евро-2020

Известный тренер будет работать на радиостанции

  • 30.04.2021 16:23
  • 975 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Моуриньо нашел новую работу под Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нашел новую работу.

58-летний португалец подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.

Моуриньо будет выходить в эфир в качестве эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020, а также на поединках плей-офф и в финале.

Напомним, 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма» вместе со своим штабом.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — talkSPORT

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 30.04.2021 16:40
    0
    С такой рожей в эфир выходить запрещено.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.04.2021 16:40
    0
    С такой рожей в эфир выходить запрещено.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности