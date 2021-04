ВИДЕО. Моуриньо нашел новую работу под Евро-2020

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо нашел новую работу.

58-летний португалец подписал контракт с крупнейшей британской спортивной радиостанцией talkSPORT.

Моуриньо будет выходить в эфир в качестве эксперта на трех матчах сборной Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2020, а также на поединках плей-офф и в финале.

Напомним, 19 апреля Моуриньо был уволен из «Тоттенхэма» вместе со своим штабом.

