ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо со всем тренерским штабом отправлен в отставку

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил, что наставник команды Жозе Моуриньо и весь тренерский штаб отправлены в отставку.



В ближайшее время тренировать первую команду будет Райан Мейсон, который является тренером академии «Тоттенхэма».



Моуриньо возглавлял «шпор» с ноября 2019 года, трофеев с командой не выигрывал.



На данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, в воскресенье должен сыграть в финале Кубка Английской лиги.

Ранее сообщалось, что возможной причиной увольнения стало несогласие португальца касательно участия клуба в Европейской Суперлиге.