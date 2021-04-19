ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо со всем тренерским штабом отправлен в отставку

Радикальное решение руководства «Тоттенхэма»

  • 19.04.2021 13:07
  • 1773 просмотра
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо со всем тренерским штабом отправлен в отставку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил, что наставник команды Жозе Моуриньо и весь тренерский штаб отправлены в отставку.
 
В ближайшее время тренировать первую команду будет Райан Мейсон, который является тренером академии «Тоттенхэма».
 
Моуриньо возглавлял «шпор» с ноября 2019 года, трофеев с командой не выигрывал. 
 
На данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, в воскресенье должен сыграть в финале Кубка Английской лиги.  

Ранее сообщалось, что возможной причиной увольнения стало несогласие португальца касательно участия клуба в Европейской Суперлиге.

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Источник — ФК Тоттенхэм

(6 голосов)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 13:19
    0
    Есть ли возможность убрать бан?
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 19.04.2021 13:18
    0
    Pol Chopa, 17.04.2021 00:46:00
    0
    Коментатор задается вопросом проблема в Тотеме или все таки в Мауре дык уже наверное и до Леви дошло.Особенный достал со своими ротациями,сегодня выудил Родона,который в штрафной просто болтался,а тем временем на лавке наверное надолго Санчес или Моура не со старта и т.д.
    С хорошего блестящий как обычно Х.Кейн исполненнием ударов,но отрабативая(дяк Мауру) в защите!!! получить повреждение.
    А порадовало то что когда Маур к нему подбежал типа *что случилось?*Хари с достоинством прошел мимо Особенного даже не удосужил его взглядом,это говорит о том климате в команде о котором все толдычат.
    В общем я доволен.
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    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 13:18
    0
    Я дивуюся,, як Маур розводить президентів клубів на гроші.. Пишуть про 30 млн неустойки.. Без результативний тренер з великим апломбом. На колишніх заслугах їде..
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    Pol Chopa
      Pol Chopa, 19.04.2021 13:13
    -1
    Pol Chopa, 11.04.2021 21:00:54
    +1
    Еще один гвоздь в *крышку*для Маура,до лысого наконец то дойдет,что с ним ошибся.
    А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
    1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
    Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
    Д.Леви наконец меня услишал.
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.04.2021 13:11
    -1
    Его уже ждут в РПЛ, Спартак его хочет Пока не было подтверждения этой новости, загуглил, его сильно хотят за поребриком. Да и деньжат поднимет прилично. А в топ-5 его уже вряд ли позовут.
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    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 13:09
    0
    Отказался выводить команду на тренировку из-за Суперлиги. Просто без комментариев
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    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 13:09
    -1
    В шахтер пойдёт
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    ihor5235
    online
      ihor5235, 19.04.2021 13:19
    0
    Есть ли возможность убрать бан?
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 19.04.2021 13:18
    0
    Pol Chopa, 17.04.2021 00:46:00
    0
    Коментатор задается вопросом проблема в Тотеме или все таки в Мауре дык уже наверное и до Леви дошло.Особенный достал со своими ротациями,сегодня выудил Родона,который в штрафной просто болтался,а тем временем на лавке наверное надолго Санчес или Моура не со старта и т.д.
    С хорошего блестящий как обычно Х.Кейн исполненнием ударов,но отрабативая(дяк Мауру) в защите!!! получить повреждение.
    А порадовало то что когда Маур к нему подбежал типа *что случилось?*Хари с достоинством прошел мимо Особенного даже не удосужил его взглядом,это говорит о том климате в команде о котором все толдычат.
    В общем я доволен.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.04.2021 13:18
    0
    Я дивуюся,, як Маур розводить президентів клубів на гроші.. Пишуть про 30 млн неустойки.. Без результативний тренер з великим апломбом. На колишніх заслугах їде..
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 13:09
    0
    Отказался выводить команду на тренировку из-за Суперлиги. Просто без комментариев
    Ссылка
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