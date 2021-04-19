ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо со всем тренерским штабом отправлен в отставку

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил, что наставник команды Жозе Моуриньо и весь тренерский штаб отправлены в отставку.
В ближайшее время тренировать первую команду будет Райан Мейсон, который является тренером академии «Тоттенхэма».
Моуриньо возглавлял «шпор» с ноября 2019 года, трофеев с командой не выигрывал.
На данный момент «Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, в воскресенье должен сыграть в финале Кубка Английской лиги.
Ранее сообщалось, что возможной причиной увольнения стало несогласие португальца касательно участия клуба в Европейской Суперлиге.
Источник — ФК Тоттенхэм
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Коментатор задается вопросом проблема в Тотеме или все таки в Мауре дык уже наверное и до Леви дошло.Особенный достал со своими ротациями,сегодня выудил Родона,который в штрафной просто болтался,а тем временем на лавке наверное надолго Санчес или Моура не со старта и т.д.
С хорошего блестящий как обычно Х.Кейн исполненнием ударов,но отрабативая(дяк Мауру) в защите!!! получить повреждение.
А порадовало то что когда Маур к нему подбежал типа *что случилось?*Хари с достоинством прошел мимо Особенного даже не удосужил его взглядом,это говорит о том климате в команде о котором все толдычат.
В общем я доволен.
+1
Еще один гвоздь в *крышку*для Маура,до лысого наконец то дойдет,что с ним ошибся.
А по результату, так Тотем теперь наверное лидер среди АПЛ в этом сезоне который сначала выигрывал,а потом ничья или проиграш,поздравление *особенному*за созданый климат в команде.
1й тайм был более менее,а второй тьху,там правда судья мог дать 2ю желтую Мактомінею,за удар по лицу Сону,но токо отменил гол,*але тотаке*.
Раньше Тотем при Почеттино немного не дотягивал до верха,теперь уже провалили сезон.Ждем перемен.
Д.Леви наконец меня услишал.
0
Коментатор задается вопросом проблема в Тотеме или все таки в Мауре дык уже наверное и до Леви дошло.Особенный достал со своими ротациями,сегодня выудил Родона,который в штрафной просто болтался,а тем временем на лавке наверное надолго Санчес или Моура не со старта и т.д.
С хорошего блестящий как обычно Х.Кейн исполненнием ударов,но отрабативая(дяк Мауру) в защите!!! получить повреждение.
А порадовало то что когда Маур к нему подбежал типа *что случилось?*Хари с достоинством прошел мимо Особенного даже не удосужил его взглядом,это говорит о том климате в команде о котором все толдычат.
В общем я доволен.
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