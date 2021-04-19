Первая жертва Суперлиги? Тоттенхэм уволил Моуриньо

Португалец был против участия команды в новом турнире

  • 19.04.2021 12:36
  • 5159 просмотров
  • 24 комментария
Первая жертва Суперлиги? Тоттенхэм уволил Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэму» Жозе Моуриньо отправлен в отставку. Об этом сообщают сразу несколько независимых источников.
 
По информации инсайдеров, вчера португалец проводил встречу с президентом «шпор» Дэниелом Леви, на которой высказался против участия «Тоттенхэма» в Европейской Суперлиге. А сегодня утром отказался выводить команду на тренировку. 
 
Отметим, что в ближайшее воскресенье клуб сыграет в финале Кубка Футбольной лиги.

Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), в которой будут участвовать 20 команд. 

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Источник — The Athletic

(27 голосов)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 13:14
    0
    D.Lanskoy, 19.04.2021 13:04
    Запретят - нарушат трудовое законодательство многих стран. И рассматривать это дело будут в гражданских судах, а не в Лозанне. Все эти запреты будут признанными незаконными очень скоро.
    Запретят в смысле того что они не смогут играть за другие команды вне этих 12 ну и за сборные. А академии будут работать, но пойдут ли в них дети зная что если не заиграют за этот клуб то они никому не будут нужны
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 13:10
    0
    D.Lanskoy, 19.04.2021 13:04
    Запретят - нарушат трудовое законодательство многих стран. И рассматривать это дело будут в гражданских судах, а не в Лозанне. Все эти запреты будут признанными незаконными очень скоро.
    Бред.
    Все что они могут это создать собственную организацию. И устанавливать там свои правила. В судах у них нету не единого шанса, что в спортивных что в гражданских.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.04.2021 13:07
    0
    Макс Руденко, 19.04.2021 13:00
    Найбільше, що може вплинути на гравців, це бан на виступ у збірній пожиттєвий. Де почалася суперліга, там і закінчиться. І це питання, скільки уєфа буде отримувати кешу від сл, підмажуть добре, все запрацює. А Мауріньйо, 5 ігор, 5 очок й ЛЧ тільки сниться вже. Але вигнали за СЛ.
    Ось тут особисто я не певен. Ці команди - суцільний інтернаціонал, і далеко не всі гравці палають бажанням грати за збірну, особливо коли тій збірній небагато що світить.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.04.2021 13:05
    +6
    Кто бы что не говорил про особенного но тут он мудро поступил и это заслуживает уважения
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 19.04.2021 13:04
    -1
    Влад Старцев, 19.04.2021 12:56
    Думаю забанят все структуры клубов включая юношеские и детские. А другим клубам запретят иметь финансовую деятельность с этими 12и особенными
    Запретят - нарушат трудовое законодательство многих стран. И рассматривать это дело будут в гражданских судах, а не в Лозанне. Все эти запреты будут признанными незаконными очень скоро.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 13:03
    0
    Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    ага, саме перед фіналом кубка ліги.
    та й в чемпіонаті ще не все втрачено
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 19.04.2021 13:00
    +1
    Найбільше, що може вплинути на гравців, це бан на виступ у збірній пожиттєвий. Де почалася суперліга, там і закінчиться. І це питання, скільки уєфа буде отримувати кешу від сл, підмажуть добре, все запрацює. А Мауріньйо, 5 ігор, 5 очок й ЛЧ тільки сниться вже. Але вигнали за СЛ.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 13:00
    +1
    Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    Написано же черным по белому, что отказался выводить команду на тренировку. Или вы между строк читаете?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 19.04.2021 13:00
    +1
    с яйцами
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 12:58
    0
    locator, 19.04.2021 12:46
    Когда на весь мир заявил, что уволили за принципы, а не за результаты...
    Да там половина так называемых топ-команд не имеет результатов. Милан, Арсенал, Атлетико, Ман. Юнайтед, Тоттенхем, тот же Интер с огромным бюджетом ничего не достиг в спортивном плане. Не УЕФА виновато в том что у них нет результата. Они считают что если они еще больше вложат так результат появится. Но это же не так.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:56
    0
    Думаю забанят все структуры клубов включая юношеские и детские. А другим клубам запретят иметь финансовую деятельность с этими 12и особенными
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    +3
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 12:52
    +3
    От него ожидал! Надеюсь следующий будет Клопп! Тоже мужик серьёзный!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 19.04.2021 12:49
    -1
    Евгений Семыкин, 19.04.2021 12:47
    Решил слиться пд благороным предлогом ?) Результаты-то днина в этом сезоне...
    Суть соревнований в том, что результат имеют единицы, а вот принципы иметь может каждый
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:47
    +2
    Так и будет со многими. Потому что ФІФА и УЕФА дисквалифицируют и тренеров и футболистов. И куда им потом податься. Только кочевать в этих 12 командах
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:47
    +3
    Фотка
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 19.04.2021 12:47
    -4
    Решил слиться пд благороным предлогом ?) Результаты-то днина в этом сезоне...
    Ссылка
    locator
    online
      locator, 19.04.2021 12:46
    -5
    Когда на весь мир заявил, что уволили за принципы, а не за результаты...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:46
    +3
    Уважуха особенному
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:44
    +8
    Ох и жарко сегодня будет в Европе
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 19.04.2021 12:40
    +12
    Молодец, Жозе, с яйцами
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 12:44
    +8
    Ох и жарко сегодня будет в Европе
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 12:43
    +8
    Прикольно будет когда большинсво футболистов и тренеров пошлют эти топ-клубы на три буквы.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.04.2021 13:05
    +6
    Кто бы что не говорил про особенного но тут он мудро поступил и это заслуживает уважения
    Ссылка
    vovast
    online
      vovast, 19.04.2021 12:44
    +5
    Даже ипанутій моуриньо віглядит адекватнім человеком
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    +3
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 12:52
    +3
    От него ожидал! Надеюсь следующий будет Клопп! Тоже мужик серьёзный!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:47
    +3
    Фотка
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:46
    +3
    Уважуха особенному
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 19.04.2021 12:44
    +3
    ну он порто тренил и понимает что футьол ето не ман сити с арсеналом и мешками денег из америки
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:47
    +2
    Так и будет со многими. Потому что ФІФА и УЕФА дисквалифицируют и тренеров и футболистов. И куда им потом податься. Только кочевать в этих 12 командах
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 19.04.2021 13:00
    +1
    Найбільше, що може вплинути на гравців, це бан на виступ у збірній пожиттєвий. Де почалася суперліга, там і закінчиться. І це питання, скільки уєфа буде отримувати кешу від сл, підмажуть добре, все запрацює. А Мауріньйо, 5 ігор, 5 очок й ЛЧ тільки сниться вже. Але вигнали за СЛ.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 13:00
    +1
    Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    Написано же черным по белому, что отказался выводить команду на тренировку. Или вы между строк читаете?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 19.04.2021 13:00
    +1
    с яйцами
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 13:14
    0
    D.Lanskoy, 19.04.2021 13:04
    Запретят - нарушат трудовое законодательство многих стран. И рассматривать это дело будут в гражданских судах, а не в Лозанне. Все эти запреты будут признанными незаконными очень скоро.
    Запретят в смысле того что они не смогут играть за другие команды вне этих 12 ну и за сборные. А академии будут работать, но пойдут ли в них дети зная что если не заиграют за этот клуб то они никому не будут нужны
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 13:10
    0
    D.Lanskoy, 19.04.2021 13:04
    Запретят - нарушат трудовое законодательство многих стран. И рассматривать это дело будут в гражданских судах, а не в Лозанне. Все эти запреты будут признанными незаконными очень скоро.
    Бред.
    Все что они могут это создать собственную организацию. И устанавливать там свои правила. В судах у них нету не единого шанса, что в спортивных что в гражданских.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 19.04.2021 13:07
    0
    Макс Руденко, 19.04.2021 13:00
    Найбільше, що може вплинути на гравців, це бан на виступ у збірній пожиттєвий. Де почалася суперліга, там і закінчиться. І це питання, скільки уєфа буде отримувати кешу від сл, підмажуть добре, все запрацює. А Мауріньйо, 5 ігор, 5 очок й ЛЧ тільки сниться вже. Але вигнали за СЛ.
    Ось тут особисто я не певен. Ці команди - суцільний інтернаціонал, і далеко не всі гравці палають бажанням грати за збірну, особливо коли тій збірній небагато що світить.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 13:03
    0
    Тарас Чубак, 19.04.2021 12:54
    Ну насправді його і за результати могли звільнити, тому тут невідомо
    ага, саме перед фіналом кубка ліги.
    та й в чемпіонаті ще не все втрачено
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 19.04.2021 12:58
    0
    locator, 19.04.2021 12:46
    Когда на весь мир заявил, что уволили за принципы, а не за результаты...
    Да там половина так называемых топ-команд не имеет результатов. Милан, Арсенал, Атлетико, Ман. Юнайтед, Тоттенхем, тот же Интер с огромным бюджетом ничего не достиг в спортивном плане. Не УЕФА виновато в том что у них нет результата. Они считают что если они еще больше вложат так результат появится. Но это же не так.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:56
    0
    Думаю забанят все структуры клубов включая юношеские и детские. А другим клубам запретят иметь финансовую деятельность с этими 12и особенными
    Ссылка
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