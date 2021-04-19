Первая жертва Суперлиги? Тоттенхэм уволил Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэму» Жозе Моуриньо отправлен в отставку. Об этом сообщают сразу несколько независимых источников.
По информации инсайдеров, вчера португалец проводил встречу с президентом «шпор» Дэниелом Леви, на которой высказался против участия «Тоттенхэма» в Европейской Суперлиге. А сегодня утром отказался выводить команду на тренировку.
Отметим, что в ближайшее воскресенье клуб сыграет в финале Кубка Футбольной лиги.
Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), в которой будут участвовать 20 команд.
Источник — The Athletic
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Все что они могут это создать собственную организацию. И устанавливать там свои правила. В судах у них нету не единого шанса, что в спортивных что в гражданских.
та й в чемпіонаті ще не все втрачено
Все что они могут это создать собственную организацию. И устанавливать там свои правила. В судах у них нету не единого шанса, что в спортивных что в гражданских.
та й в чемпіонаті ще не все втрачено
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