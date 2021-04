Заставил забыть о Ярмоленко. Джесси Лингард – новый лидер Вест Хэма

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард начинал этот сезон глубоким резервистом родной команды. В январское трансферное окно «красные дьяволы» предпочли расстаться с хавбеком, отпустив того в аренду в «Вест Хэм», так как Уле-Гуннар Сульшер не видел у Джесси хоть каких-то перспектив в своем коллективе. Кто бы тогда мог подумать, что это решение коренным образом перевернет карьеру Лингарда, и позволит 28-летнему футболисту не просто вернуться в национальную сборную Англии, но и стать объектом пристального интереса грандов европейского футбола. А еще яркие выступления Лингарда, кажется, заставили болельщиков «молотобойцев» насовсем забыть об украинском легионере Андрее Ярмоленко, на которого в свое время возлагались серьезные надежды…

С момента перехода в «Вест Хэм» Джесси Лингард успел провести за лондонскую команду 9 поединков, в которых отличился 8 забитыми мячами и 3 результативными передачами. В последних шести поединках хавбек и вовсе не уходил с поля без результативных действий, а лучший показатель голов в команде имеет только чешский легионер Томаш Соучек, который отличился 9 мячами, но провел для этого 31 поединок. Сложно даже представить, какими бы цифрами мог похвастаться ныне Лингард, если бы играл за «Вест Хэм» с начала сезона и демонстрировал такую же форму, как сейчас.

В крайнем матче английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на своем поле одолел «Лестер» (3:2), чем обеспечил себе место в зоне Лиги чемпионов. И пускай «молотобойцам» предстоит непростая борьба за топ-4 с «Челси» и «Ливерпулем», сбрасывать со счетов команду Дэвида Мойеса вряд ли стоит. В трех последних поединках АПЛ «Вест Хэм» забивал своим соперникам по три мяча, причем в оппонентах у «молотобойцев» были не аутсайдеры турнира, а «Арсенал», «Вулверхэмптон» и «Лестер»!

Именно матч против «лис» окончательно убедил в способности «Вест Хэма» уже сейчас бодаться за путевку в Лигу чемпионов. Многие английские обозреватели не скупятся на похвалу для Дэвида Мойеса, отмечая, насколько умело и грамотно тот сумел выстроить команду, сталкивающуюся по ходу сезона с многими проблемами, в том числе и травмами игроков, считавшихся ключевыми.

Но краеугольным камнем последних успехов «Вест Хэма» является, конечно же, Джесси Лингард. Под бдительным оком Гарета Саутгейта хавбек продолжает твердо заявлять о своих правах на место в составе сборной Англии на Евро-2020, демонстрируя один бенефис за другим.

В игре против «Лестера» Лингард стал архитектором триумфа «молотобойцев». Ему удавалось очень многое: быть эффективным в завершающей стадии (2 удара, 2 гола), создавать опасные моменты для партнеров (одна предголевая передача и 100%-ная точность пасов в финальную треть поля), цепляться за нейтральные мячи (40% выигранных дуэлей – весьма серьезный показатель).

Но больше всего, конечно же, запомнился первый забитый мяч «Вест Хэма». На 28-й минуте после наброса в штрафную с правого фланга от Владимира Цоуфала Лингард с лету пробил по мячу, отправив того точно в нижний угол ворот. Кто-то может упрекнуть Каспера Шмейхеля за то, что мяч влетел в ближний, а стало быть по определению вратарский, угол, но на самом деле эпизод развивался за считанные секунды, и среагировать на такой выстрел – это задача, которая превышает человеческие возможности.

Этим голом Джесси Лингард напомнил прежнего героя и кумира фанатов «Вест Хэма» Димитри Пайета, которому также удавалось забивать столь элегантные и качественные мячи, причем делать это с необычайной легкостью, если не сказать «воздушностью». Изящный поворот корпуса, замах и мощный удар – это то, чем Лингард в данном эпизоде действительно был похож на Пайета. Однако важно понимать, что Джесси пишет в «Вест Хэме» свою историю, выходя далеко за пределы культовых героев прошлого.

Впрочем, сравнения, которые так любят футбольные болельщики, в отношении Лингарда в «Вест Хэме» все-таки достаточно уместны. Интересно то, что, возможно, наиболее подходящей кандидатурой для этого является атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Прибытие португальца на «Олд Траффорд» в январе 2020 года дало резкий скачок результатам команды Уле-Гуннара Сульшера, а сам Фернандеш с тех пор закрепился в статусе незаменимого игрока стартового состава, что впоследствии и привело сперва к понижению Лингарда в клубной иерархии, а затем – и к отъезду Джесси в «Вест Хэм».

Действительно, с момента дебюта Фернандеша за «Манчестер Юнайтед» в феврале 2020 года, ни один игрок «красных дьяволов» не выполнил больше результативных действий, нежели португалец (24 гола, 18 ассистов). Тождественно: с тех пор, как Лингард перебрался в «Вест Хэм», никому среди «молотобойцев» не удалось показать лучшую эффективность атакующих действий, чем Джесси.

Важно и то, что Лингард в «Вест Хэме» одинаково успешен на любой позиции в атаке – слева или справа на фланге, а также в центре нападения. Это делает Джесси опасным конкурентом не только для нашего Андрея Ярмоленко, но и для других игроков «молотобойцев», которые отчаянно хотят доказать Мойесу свое право быть в столь успешной по результатам команде, как нынешний «Вест Хэм».

Сразу после того, как в лагере сборной Англии получил травму Деклан Райс, у болельщиков «Вест Хэма» были опасения, что эта потеря повлияет на результаты команды, на ее уверенность в своих силах и, прежде всего, желание рисковать и идти в острые контратаки. Но «молотобойцы» не сникли, и во многом должны благодарить за это Лингарда.

Да, любой успех команды всегда становится результатом коллективных усилий, но Лингард является для «Вест Хэма» своеобразным катализатором, провоцирующим активнее играть на атаку. С появлением в команде Джесси взаимодействия в этой фазе игры у «молотобойцев» стали более гармоничными и уверенными. Это отметил и Деклан Райс, наблюдавший с трибун за матчем своих партнеров против «Лестера», в первом тайме которого «молотобойцев» было просто не остановить.

