Гол Луиса Адриано! Палмейрас разгромил Ривер Плейт в Кубке Либертадорес

В ночь с 5 на 6 января сыгран первый матч полуфинального раунда Кубка Либертадорес 2020.

«Палмейрас» разгромил «Ривер Плейт» со счетом 3:0. Три безответных мяча бразильцы на выезде забили в ворота аргентинского клуба.

Один из мячей забил экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано, кроме того отличились Рони и Матиас Винья.

Ответный матч пройдет 12 января. В другом полуфинале два поединка (6 и 13 января) проведут «Бока Хуниорс» (Аргентина) и «Сантос» (Бразилия).

Кубок Либертадорес

1/2 финала. Первый матч

«Ривер Плейт» (Аргентина) – «Палмейрас» (Бразилия) – 0:3

Голы: Рони, 27, Луис Адриано, 47, Матиас Винья, 62.

Видеообзор матча.

🔥🇳🇬⚽ @FTBSantander brings you all of the moments that mattered from @Palmeiras ' impressive 3-0 first leg victory over @RiverPlate tonight! #Libertadores pic.twitter.com/wbf2Cx08ee

🤩 River Plate had won 7 successive home games in the #Libertadores, scoring 20 goals and conceding just one. @Palmeiras have just thrashed them 3-0 in Argentina to put one foot in the final and take a step towards the #ClubWC



💚 This is a GREEN MACHINE!pic.twitter.com/dYQLtAMUXV