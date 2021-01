Орлов и Сачко проходят в квалификацию турнира АТР в Турции

Украинец Владислав Орлов прошел в список участников отборочного этапа турнира АТР 250 в Турции.



Ранее в квалификацию были заявлены Илья Марченко и Сергей Стаховский, но Марченко снялся.



Отметим, что Орлов на этой неделе установил личный рекорд в мировом рейтинге. Выступление в Анталье может стать для Владислава дебютом на уровне АТР.

Обновлено: также в квалификацию прошел Виталий Сачко.

Antalya Qualifying update:

OUT: Celikbilek (WC), Sanchez Izquierdo

IN: Sachko, Diaz Acosta

Next: Leite