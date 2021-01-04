Орлов и Сачко проходят в квалификацию турнира АТР в Турции

Владислав может дебютировать на турнирах АТР

  • 04.01.2021 12:27
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
Орлов и Сачко проходят в квалификацию турнира АТР в Турции
© ФТУ. Владислав Орлов

Украинец Владислав Орлов прошел в список участников отборочного этапа турнира АТР 250 в Турции.
 
Ранее в квалификацию были заявлены Илья Марченко и Сергей Стаховский, но Марченко снялся.
 
Отметим, что Орлов на этой неделе установил личный рекорд в мировом рейтинге. Выступление в Анталье может стать для Владислава дебютом на уровне АТР.

Обновлено: также в квалификацию прошел Виталий Сачко.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.01.2021 12:58
    0
    пора вже,пора
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.01.2021 12:58
    0
    пора вже,пора
    Ссылка
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