Рейтинг ATP. Орлов, Сачко и Кравченко обновили личные рекорды

Украинцы неплохо начинают календарный год

  • 04.01.2021 11:58
  • 224 просмотра
  • 2 комментария
Рейтинг ATP. Орлов, Сачко и Кравченко обновили личные рекорды
© Lima Challenger Copa Claro. Виталий Сачко

ATP опубликовала первую версию рейтинга в 2021 году. В верхней части изменений нет, но некоторые украинцы улучшили свои позиции. К примеру, Сергей Стаховский добавил одну строчку.

А вот Владислав Орлов (был 354-й), Виталий Сачко (был 400-й) и Георгий Кравченко (был 579-й) и вовсе установили личные рекорды. Напомним, в концовке сезона Орлов и Кравченко выиграли по титулу на кортах Антальи, став победителями 15-тысячников ITF.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Первая десятка осталась без изменений.
 
Топ-10 рейтинга ATP

 

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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.01.2021 12:56
    0
    перспективні Сачко та особливо Кравченко Успіхів вам хлопці в 21 році!
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 04.01.2021 12:48
    +1
    А де Ерік Ваншельбойм?
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 04.01.2021 12:48
    +1
    А де Ерік Ваншельбойм?
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.01.2021 12:56
    0
    перспективні Сачко та особливо Кравченко Успіхів вам хлопці в 21 році!
    Ссылка
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