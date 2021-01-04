Рейтинг ATP. Орлов, Сачко и Кравченко обновили личные рекорды

ATP опубликовала первую версию рейтинга в 2021 году. В верхней части изменений нет, но некоторые украинцы улучшили свои позиции. К примеру, Сергей Стаховский добавил одну строчку.

А вот Владислав Орлов (был 354-й), Виталий Сачко (был 400-й) и Георгий Кравченко (был 579-й) и вовсе установили личные рекорды. Напомним, в концовке сезона Орлов и Кравченко выиграли по титулу на кортах Антальи, став победителями 15-тысячников ITF.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

Первая десятка осталась без изменений.



Топ-10 рейтинга ATP