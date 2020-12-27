Кравченко выиграл турнир ITF в Анталии

Украинский теннисист Георгий Кравченко стал победителем турнира ITF, который проходил в Анталье.

В финале спортсмен встретился с британцем Билли Харрисом. Кравченко справился с соперником за два сета - 6:2, 6:3.

Отметим, что это второй титул ITF в карьере 20-летнего украинца. До этого Кравченко побеждал на турнире в испанской Нулесе.