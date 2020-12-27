Кравченко выиграл турнир ITF в Анталии

В финале украинец разобрался с британецм Билли Харрисом

  • 27.12.2020 12:04
  • 342 просмотра
  • 3 комментария
Кравченко выиграл турнир ITF в Анталии
© БТУ. Георгий Кравченко

Украинский теннисист Георгий Кравченко стал победителем турнира ITF, который проходил в Анталье.

В финале спортсмен встретился с британцем Билли Харрисом. Кравченко справился с соперником за два сета - 6:2, 6:3.

Отметим, что это второй титул ITF в карьере 20-летнего украинца. До этого Кравченко побеждал на турнире в испанской Нулесе.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.12.2020 12:59
    0
    Trasher311987, 27.12.2020 12:41
    Красава.
    Наконец то мужской теннис. И не проигрыш.
    Господи когда ты дашь знак что Серёжи Стаховскому надо заканчивать
    Хай грає, поки підтянуться Кравченко з Сачко.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.12.2020 12:41
    0
    Красава.
    Наконец то мужской теннис. И не проигрыш.
    Господи когда ты дашь знак что Серёжи Стаховскому надо заканчивать
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.12.2020 12:33
    +1
    молодец,в предшествующем таком же турнире дошел до финала,где уступил нашему Орлову,а теперь выиграв в полуфинале у Орлова ,завоевал титул,не оставив в финале,сопернику шансов!Слава Украине!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.12.2020 12:33
    +1
    молодец,в предшествующем таком же турнире дошел до финала,где уступил нашему Орлову,а теперь выиграв в полуфинале у Орлова ,завоевал титул,не оставив в финале,сопернику шансов!Слава Украине!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.12.2020 12:59
    0
    Trasher311987, 27.12.2020 12:41
    Красава.
    Наконец то мужской теннис. И не проигрыш.
    Господи когда ты дашь знак что Серёжи Стаховскому надо заканчивать
    Хай грає, поки підтянуться Кравченко з Сачко.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.12.2020 12:41
    0
    Красава.
    Наконец то мужской теннис. И не проигрыш.
    Господи когда ты дашь знак что Серёжи Стаховскому надо заканчивать
    Ссылка
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