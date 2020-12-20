Орлов выиграл турнир ITF в Турции, обыграв в финале Кравченко

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP) и Георгий Кравченко (№626 ATP) разыграли титул на 15-тысячнике ITF в Турции.
Победу в финале одержал более высокорейтинговый теннисист.
Анталья. Финал
Владислав Орлов (Украина, 4) – Георгий Кравченко (Украина) – 2:6, 6:3, 6:4
Отметим, что Орлов выиграл второй титул ITF за месяц. В конце ноября он победил на соревнованиях в Шарм-эш-Шейхе.
Кравченко сыграет сегодня в парном финале.
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Источник — Sport.ua
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