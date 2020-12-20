Орлов выиграл турнир ITF в Турции, обыграв в финале Кравченко

Украинские теннисисты Владислав Орлов (№369 ATP) и Георгий Кравченко (№626 ATP) разыграли титул на 15-тысячнике ITF в Турции.



Победу в финале одержал более высокорейтинговый теннисист.



Анталья. Финал

Владислав Орлов (Украина, 4) – Георгий Кравченко (Украина) – 2:6, 6:3, 6:4



Отметим, что Орлов выиграл второй титул ITF за месяц. В конце ноября он победил на соревнованиях в Шарм-эш-Шейхе.



Кравченко сыграет сегодня в парном финале.