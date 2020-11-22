Орлов стал победителем турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе

Украинец победил в финале Эрика Крепальди

  • 22.11.2020 12:29
  • 284 просмотра
  • 3 комментария
Орлов стал победителем турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе
© ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 399 АТР) обыграл в финалое итальянца Эрика Крепальди. Это первый выигранный титул украинца в этом сезоне.

Шарм-эш-Шейх. 1/2 финала

Владислав Орлов (Украина - Эрик Крепальди (Италия) - 6:0, 6:3

Отметим, что за последний месяц Орлов дважды играл в финалах подобных турниров.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 22.11.2020 13:05
    0
    Александр Ад, 22.11.2020 12:54
    молодець!Вперед на АТП
    Спочатку челенджери
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 22.11.2020 13:02
    0
    Молодець, піднявся на дванадцять сходинок. Цікаво, хлопцю вже 25, а в профі грає лише 3 роки.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 22.11.2020 12:54
    +1
    молодець!Вперед на АТП
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 22.11.2020 12:54
    +1
    молодець!Вперед на АТП
    Ссылка
    Illya Mandebura
      Illya Mandebura, 22.11.2020 13:05
    0
    Александр Ад, 22.11.2020 12:54
    молодець!Вперед на АТП
    Спочатку челенджери
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 22.11.2020 13:02
    0
    Молодець, піднявся на дванадцять сходинок. Цікаво, хлопцю вже 25, а в профі грає лише 3 роки.
    Ссылка
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