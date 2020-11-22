Орлов стал победителем турнира ITF в Шарм-эш-Шейхе

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 399 АТР) обыграл в финалое итальянца Эрика Крепальди. Это первый выигранный титул украинца в этом сезоне.
Шарм-эш-Шейх. 1/2 финала
Владислав Орлов (Украина - Эрик Крепальди (Италия) - 6:0, 6:3
Отметим, что за последний месяц Орлов дважды играл в финалах подобных турниров.
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Источник — Sport.ua
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