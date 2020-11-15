Шарм-эш-Шейх. Орлов снова остановился в шаге от титула

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 417 АТР) снова дошел до финала одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе, но победить не смог.
В матче за титул Владислав, посеянный под вторым номером, уступил четвертому сеяному киприоту Петросу Хрисохосу.
Шарм-эш-Шейх. Финал
Владислав Орлов (Украина, 2) – Петрос Хрисохос (Кипр, 4) – 3:6, 2:6
Напомним, в октябре Владислав стал финалистом аналогичного турнира в Египте.
В субботу соревнования в парном разряде в Шарм-эш-Шейхе выиграл украинец Владислав Манафов.
Источник — Sport.ua
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