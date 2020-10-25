Орлов дошел до финала на турнире в Египте

Владислав остановился в шаге от титула

  • 25.10.2020 20:33
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Орлов дошел до финала на турнире в Египте
© ФТУ. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 417 АТР) дошел до финала одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эль-Шейхе.

К сожалению, в матче за титул Владислав, посеянный под третьим номером, уступил представителю Нидерландов Гейсу Брауэру.

Шарм-эш-Шейх. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Гейс Брауэр (Нидерланды) – 3:6, 6:7(4)

Отметим, что это был первый финал в одиночном разряде для Владислава в текущем сезоне.

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Источник — Sport.ua

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