Орлов дошел до финала на турнире в Египте

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 417 АТР) дошел до финала одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эль-Шейхе.

К сожалению, в матче за титул Владислав, посеянный под третьим номером, уступил представителю Нидерландов Гейсу Брауэру.

Шарм-эш-Шейх. Финал

Владислав Орлов (Украина) – Гейс Брауэр (Нидерланды) – 3:6, 6:7(4)

Отметим, что это был первый финал в одиночном разряде для Владислава в текущем сезоне.