Орлов дошел до финала на турнире в Египте

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 417 АТР) дошел до финала одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эль-Шейхе.
К сожалению, в матче за титул Владислав, посеянный под третьим номером, уступил представителю Нидерландов Гейсу Брауэру.
Шарм-эш-Шейх. Финал
Владислав Орлов (Украина) – Гейс Брауэр (Нидерланды) – 3:6, 6:7(4)
Отметим, что это был первый финал в одиночном разряде для Владислава в текущем сезоне.
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Источник — Sport.ua
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