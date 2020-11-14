Шарм-эш-Шейх. Манафов выиграл парный разряд, Орлов – в финале одиночного

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 401 АТР) вышел в финал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.



В полуфинале Владислав, посеянный под вторым номером, совершил камбэк в матче против итальянца Эрик Крепальди, который вчера выбил из борьбы Владислава Манафова.



Отметим, что Манафов сегодня в дуэте с Ярославом Шилой из Беларуси выиграл парный разряд.



Шарм-эш-Шейх. 1/2 финала одиночного разряда

Владислав Орлов (Украина, 2) – Эрик Крепальди (Италия) – 1:6, 6:2, 6:4



Шарм-эш-Шейх. Финал парного разряда

Владислав Манафов (Украина) / Ярослав Шила (Беларусь) – Арно Бови (Бельгия) / Готье Онклен (Бельгия) – 4:6, 6:4, 10-7