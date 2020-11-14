Шарм-эш-Шейх. Манафов выиграл парный разряд, Орлов – в финале одиночного

Украинцы одержали непростые победы

  • 14.11.2020 18:48
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Шарм-эш-Шейх. Манафов выиграл парный разряд, Орлов – в финале одиночного
© tennisua.org. Владислав Орлов

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 401 АТР) вышел в финал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
 
В полуфинале Владислав, посеянный под вторым номером, совершил камбэк в матче против итальянца Эрик Крепальди, который вчера выбил из борьбы Владислава Манафова.
 
Отметим, что Манафов сегодня в дуэте с Ярославом Шилой из Беларуси выиграл парный разряд.
 
Шарм-эш-Шейх. 1/2 финала одиночного разряда
Владислав Орлов (Украина, 2) – Эрик Крепальди (Италия) – 1:6, 6:2, 6:4
 
Шарм-эш-Шейх. Финал парного разряда
Владислав Манафов (Украина) / Ярослав Шила (Беларусь) – Арно Бови (Бельгия) / Готье Онклен (Бельгия) – 4:6, 6:4, 10-7

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Источник — Sport.ua

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