Владислав Орлов вышел в полуфинал турнира ITF в Египте

Украинский теннисист Владислав Орлов (№ 401 АТР) вышел в полуфинал одиночного разряда на турнире ITF М15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.
На данной стадии выступал еще и Владислав Манафов (№534 АТР), но он свой матч проиграл.
Шарм-эш-Шейх. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина, 2) – Давид Поляк (Чехия, 8) – 7:5, 4:4 (отказ)
Владислав Манафов (Украина) – Эрик Крепальди (Италия) – 6:7(6), 1:6
В полуфинале Орлов сразится с обидчиком Манафова.
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Источник — Sport.ua
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