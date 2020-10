ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский – вне заявки Аталанты на матч с Мидтьюлландом

В среду, 21 октября «Аталанта» в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Мидтьюлландом».

Ранее уже сообщалось о том, что украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский пропустит ближайший матч из-за травмы. Теперь же эта информация официально подтвердилась – украинец не попал в заявку своей команды на матч:

📄 I 22 convocati per la prima trasferta europea! Torna in gruppo anche Matteo #Pessina! 💪

✈️ Our first European travelling squad! Matteo Pessina back on the list!#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/n8DuniXy8k