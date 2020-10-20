Стало известно, когда Малиновский вернется на поле

Агент 27-летнего украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского Сергей Серебренников прокомментировал травму украинского легионера команды Гасперини, из-за которой футболист пропустит завтрашний матч Лиги чемпионов против «Миттьюланда», а также может пропустить субботний матч Серии А против «Сампдории».
«Да, у Руслана есть небольшое повреждение. Одну игру точно пропустит», — отметил Серебренников.
Малиновский провел 28 минут в матче против «Наполи», в котором «Аталанта» уступила со счетом 1:4.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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