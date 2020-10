ФОТО. Зинченко стал лицом рекламной кампании Манчестер Сити

Украинский футболист Александр Зинченко стал лицом рекламной кампании английского клуба «Манчестер Сити».

Украинец принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.

Александр представил три комплекта экипировки команды в различных цветах – белом, сером и бледно-розовом.

