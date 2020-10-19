ФОТО. Зинченко стал лицом рекламной кампании Манчестер Сити

Украинский футболист Александр Зинченко стал лицом рекламной кампании английского клуба «Манчестер Сити».
Украинец принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.
Александр представил три комплекта экипировки команды в различных цветах – белом, сером и бледно-розовом.
Our #UCL training range has landed! 🤩— Manchester City (@ManCity) October 19, 2020
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Источник — ФК Манчестер Сити
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