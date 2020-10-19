ФОТО. Зинченко стал лицом рекламной кампании Манчестер Сити

Украинец представил три комплекта экипировки команды в различных цветах

  • 19.10.2020 21:17
  • 572 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Зинченко стал лицом рекламной кампании Манчестер Сити
© Манчестер Сити

Украинский футболист Александр Зинченко стал лицом рекламной кампании английского клуба «Манчестер Сити».

Украинец принял участие в рекламе тренировочной экипировки команды для Лиги чемпионов.

Александр представил три комплекта экипировки команды в различных цветах – белом, сером и бледно-розовом.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(4 голоса)

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Комментарии
    Український Крим
    online
      Український Крим, 19.10.2020 21:33
    +1
    Зінченко молодець! Хай холопи пітніють на полі, а Шурик на стилі
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 19.10.2020 21:30
    +3
    На півставки модель
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 19.10.2020 21:30
    +3
    На півставки модель
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 19.10.2020 21:33
    +1
    Зінченко молодець! Хай холопи пітніють на полі, а Шурик на стилі
    Ссылка
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