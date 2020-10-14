История Антона Крамара. Как футболист стал певцом

Зачастую у футболистов по окончании игровой карьеры выбор не большой – либо получить тренерский диплом и продолжить в каком-либо статусе свою жизнь в футболе, либо уйти в бизнес. Немногие находят себя в других сферах, как Егор Лугачев, ставший барбером, Андрей Кирлик, посвятивший себя служению Богу, повар Павел Кутас или Кирилл Ковальчук, который открыл собственный ресторан в Одессе.

На счету Антона Крамара более двухсот матчей в Первой лиге – в составе «Черкасского Днепра», «Львова», «Севастополя», с которым он вышел в Премьер-лигу, и «Десны» Рябоконя. Два года назад Антон завершил карьеру, чтобы посвятить себя музыке.

В эксклюзивном интервью Sport.ua бывший футболист и начинающий певец рассказал о своей карьере, работе с Кононовым и Рябоконем, миллионе от Коломойского, вокальных данных украинских футболистов и своих первых шагах в шоу-бизнесе.

— Вы завершили игровую карьеру в 30 лет. Не поспешили с этим решением?

— Думаю, нет. Если честно, не думал о том, рано это или нет. Так сложились обстоятельства, что пришлось завершить карьеру. Почему? Те предложения, которые были, меня не устраивали, а те, возможно, которые я бы хотел, их не было. У меня к тому времени уже была семья, мы переехали в Киев. Не хотелось срывать их куда-то просто для того, чтобы я продолжал карьеру. Я посчитал, что это неправильно.

— Вешая бутсы на гвоздь, уже понимали, чем будете заниматься?

— Да. Наверное, если бы я не видел для себя, куда хочу двигаться дальше, продолжал бы играть. Но к тому моменту уже у меня была музыка, я мог себе позволить закончить карьеру. К тому же, у меня была травма плеча – и нужно было делать операцию. Я уже понимал, что мне уже не 22 – нужно двигаться дальше.

— Вы начинали и завершили карьеру в «Черкасском Днепре». Символично?

—Так получилось. Я такое точно не планировал.

— В сезоне 2015/16 «Черкасский Днепр» завоевал право подняться в УПЛ, но в итоге остался в Первой лиге. Не задумывались, что карьера могла пойти по другому пути?

— Сейчас об этом тяжело говорить. Всегда есть выбор: не пошел бы в эту команду, а в другую, когда были предложения, уже бы все иначе сложилось. Когда я во «Львове» играл, у нас хорошая команда была, мы могли выйти в Премьер-лигу, если бы все не развалилось. Может, если бы не аннексия Крыма, я бы до сих пор в составе «Севастополя» играл в УПЛ.

— В «Черкасском Днепре» вы начали с самых низов – со Второй лиги. Это был 2006-й год?

— Да, я пришел в сезоне 2005/06 зимой и через полгода мы вышли в Первую лигу. Провели там два сезона и снова вылетели во Вторую. Сыграли первый круг, после чего команда снялась с турнира. Доигрывали уже на голом энтузиазме – зарплаты не платили по 7-8 месяцев. Тренер Анатолий Бессмертный кому-то из ребят помогал, давал свои деньги.

— Были моменты, когда с вами не расплачивались?

— В Первой или Второй лиге перебои с финансированием были нормальной практикой. В том же «Черкасском Днепре» изначально зависла немаленькая сумма. Вместо одной суммы премии могли заплатить другую. Но, к счастью, таких моментов было не так много.

***

— Вы родом из Смелы и занимались у одного тренера, что и Александр Ковпак, правильно?

—Да. Мы занимались у Виктора Ивановича Нагорного. Еще он воспитал Ивана Петряка, который сейчас в «Фехерваре» играет. А с Саней Ковпаком мы даже поиграли вместе – в «Черкасском Днепре» и «Севастополе».

— Встречали еще футболистов, которые делают сальто, как Ковпак?

— В Европе кто-то, наверное, делает. Раньше Агахова в «Шахтере» только мог с ним потягаться. Фран Соль после гола в матче за Суперкубок Украины сделал, я думал, что он поломается (Улыбается).



ФК Севастополь. Антон Крамар и Джермейн Ленс

— Можно сказать, что «Севастополе» у вас в игровом плане был лучший период в карьере?

— Думаю, да. По уровню это была команда Премьер-лиги. По подбору игроков, целям, которые ставились перед командой, инфраструктуре, зарплатам «Севастополь», конечно, выделялся. Первый сезон, когда я там был, мы выступали в Первой лиге, потом вышли в Премьер-лигу. Состав у команды был очень приличный – Дуляй, Левандовски, Караваев, Малиновский, Карноза и многие другие.

— Караваев и Малиновский уже тогда выделялись на фоне других?

— Караваев – да, он был игроком основного состава. А Малиновский еще молодой был, он не всегда играл. В Первой лиге его подпускали к основному составу, а в Премьер-лиги он, вроде бы, и не играл. Потом с ним не продлили аренду, и он оказался в «Заре», где и раскрылся во всей красе.

— Можно было тогда, 7 лет назад, сказать, что Караваев и Малиновский станут игроками сборной Украины?

— Сложно сказать. Было видно, что уровень у них есть, но не так, что смотришь и видишь второго Месси. Тот же Артур Карноза тогда был сильнее и Караваева, и Малиновского. Но карьера у него пошла не так, как у них.

— У экс-игроков «Шахтера» - Мариуша Левандовски и Игора Дуляя не было звездной болезни? Все-таки они выиграли Кубок УЕФА и в «Севастополе» уже доигрывали…

— Нет, абсолютно. Они очень помогали команде – не только на поле, но и в быту. С их приходом многое наладилось. У них был авторитет – к ним прислушивался и главный тренер, и президент клуба.

— Слышал истории, что Левандовски мог на банкет собрать всю команду и сам все оплатить. Правда?

— Да. Мариуш очень компанейский парень. День Рождения, какой-то банкет – он сам все организовывал, оплачивал. Да, он мог себе это позволить. Но в тоже время он был очень щедрый. Дома у себя постоянно собирал ребят.

— В «Севастополе» были самые большие зарплаты в Первой лиге?

— Думаю, да. Мне кажется, там самые больше зарплаты были в истории всей Первой лиги.

— Говорили, что «Севастополь» - клуб Януковича. Видели его?

— Нет. Владельцем клуба официально был Вадим Новинский. Он иногда приезжал на тренировки. Думаю, остальные игроки также на уровне слухов что-то слышали. Но вживую Януковича в Севастополе никто не видел.

— Слышал, вы в Севастополе даже квартиру купили…

—Да, насобирал и решил вложить средства (улыбается). Потом где-то два года ее продавал. Жить я там точно не планировал после всего, что случилось. Но, слава Богу, продал.

— Во время аннексии Крыма вы находились в Севастополе?

— Да. Я тогда был в отпуске. Но уехал потом без приключений. Не знаю, как во всем Крыму, но в Севастополе много было людей, который спали и видели себя в России. Помню, снял первую квартиру, захожу, а там флаг российский висит.

— Вспомните самую дикую историю из Первой лиги?

— Когда во «Львове» играл, выезды запомнились в Алчевск. На автобусе едешь сутки в одну сторону. Сыграл – и назад. Такое себе удовольствие.



ФК Севастополь. Антон Крамар против Тайсона

— Самый сильный футболист, против которого играли?

— Наверное, кто-то из «Шахтера» - Тайсон, Фернандиньо или Виллиан. В «Динамо», конечно, Ярмоленко на фоне других выделялся.

— А самый сильный игрок, с которым играли вместе?

— Тоже сложно выбрать кого-нибудь одного. Точно это кто-то из «Севастополя». Когда я пришел в команду, был очень сильный защитник Мате Гвинианидзе. По нему было видно, что уровень у него намного выше, чем Премьер-лига. Он до этого в Бундеслиге играл, класс чувствовался. Карноза мне очень нравился как игрок. Сергей Ткачев именно в «Севастополе» выглядел очень здорово.

— Чем вам запомнилась работа под руководством Олега Кононова? Он топ-тренер?

— В «Севастополь» он пришел изначально как спортивный директор. У Кононова профессиональный подход ко всему – питанию, тренировкам, он знал, где футболисты, как проводят свободное время. Плюс он отличный мотиватор: не просто накачивал перед игрой, мол, давай, мы на тебя рассчитываем, а находил нужные слова. Он всегда солидно выглядел, общался очень интеллигентно. Неудивительно, что потом он работал на хорошем уровне.

— На ваше становление как игрока больше других повлиял Александр Рябоконь. Правильно?

— Сто процентов. Александр Дмитриевич – это мой тренер, если так можно сказать. Я с ним работал в «Черкасском Днепре», «Львове», «Севастополе» и потом еще и в «Десне». Во «Львов» он меня пригласил, когда я после «Арсенала» Белой Церкви остался без команды. Он и в Черкассах мне доверял, давал много играть, и во «Львове» поверил в меня. По сути, тогда у меня и карьера вверх пошла. В «Севастополе» я тоже оказался с подачи Рябоконя.

— Почему у Рябоконя не получилось в «Севастополе»?

— Там атмосфера не совсем здоровая была. Красильников не очень хотел видеть Рябоконя тренером. И не особо даже это скрывал. Во время игры с «Олимпиком» была ситуация: по нашим воротам бьют, не забивают – наш президент расстраивается. Рябоконя спасал только стопроцентный результат, но поскольку его не было, то повод его снять нашли очень быстро.

— Сейчас вы не удивлены успехам Александра Рябоконя в «Десне»?

— Нет. Он давным-давно создал бы такую команду, если бы не сталкивался с финансовыми и другими проблемами в разных клубах. Еще во «Львове» у него была хорошая команда, в «Борисфене» вывел команду на очень высокий уровень.

— Расскажите историю, как Игорь Коломойский выплатил миллион долларов премиальных вашей команде.

— В «Севастополь» пришел Сергей Пучков – и я на второй круг ушел в аренду в «Буковину». Кононов мне сказал: «Езжай играй, тебе нужна практика. Думаю, мы еще встретимся». «Севастополь» тогда боролся за выход в Премьер-лигу с запорожским «Металлургом». В предпоследнем туре «Севастополь» победил запорожцев на последней минуте после гола рукой Сергея Кузнецова. Игорь Валерьевич возмутился и пообещал в последнем туре сопернику «Севастополя» миллион долларов за победу, 500 тысяч, кажется, за ничью. И «Буковина» тогда сыграла вничью, а запорожский «Металлург» свой матч выиграл и вышел в Премьер-лигу.

— Вы премиальные за то, что не пустили «Севастополь» в элиту тоже получили?

— Я по условиям аренды не играл – смотрел матч с трибуны. Но премию от Коломойского потом разделили на всю команду.

***

— Музыкой вы в детстве занимались?

— Я ходил в музыкальную школу. Но не могу сказать, что мне это нравилось. С пацанами во дворе на гитаре играл, что-то даже пытались записывать. Для меня музыка была хобби. Потом интерес постепенно увеличивался и перерос в профессиональную деятельность.



Facebook Антона Крамара

— Читал, что с 26 лет вы продавали музыку на интернет-платформах. Расскажите, как это происходит?

— В интернете есть магазины, где авторы выставляют музыку. У тебя есть портфолио, ты выкладываешь свои треки. Раньше цены были фиксированными – от 20 до 350 долларов, сейчас можно любую сумму выставить. Главное - чтобы был покупатель.

— Где-то встречали проданные треки?

— Недавно случайно в одной рекламе на 1+1 услышал. Реклама кукурузных хлопьев, что ли (Улыбается). Еще в ютубе видел музыку, которую я писал.

— Вы сами пишете тексты, музыку и поете. В каком стиле вы работаете?

— Сейчас в музыке настолько все смешалось. Сложно назвать какой-то один стиль. Не могу сказать, что это рок или хип-хоп или поп. Конкретного жанра нет. Мне бы хотелось смешивать различные стили, найти интересную форму и ее использовать. В принципе, так новые жанры и рождаются.

— О вашем первом клипе на песню «Ми все розумієм» в одной музыкальной подборке написали: «Странный клип с не очень понятным символизмом. Про побег от кого? Отца? Прошлого? Любимого?»…

—Честно говоря, я сам не понял, почему они так написали. Там, вроде бы, даже намеков на это нет. Может, редакторы хотели таким образом заинтересовать, не знаю. Но я посмеялся, все нормально.

— Олег Скрипка, говоря об этом клипе, сказал, что съемка и монтаж – мегакрутые. Он знал, что сам клип обошелся в 1000 долларов?

— Не знаю. Но дело не в сумме, которая потрачена на съемку. Можно, наверное, и в десять раз больше потратить, а получится – не то. А есть примеры, когда, грубо говоря, на телефон снимают и получаются хорошие вещи, за которые не стыдно. Сейчас уже фильмы с телефона снимают.

— Какой главный посыл работы «Вместе и до конца»?

— Мне хотелось донести идею объединения, помощи друг другу. Я это показал через призму футбола, но также это важно для всех сфер жизни и социального общества в целом!

— У ребят в клипе футболки Недведа и Модрича. Это ваши любимые игроки?

— Нет. Если честно, так совпало. Одна футболка была. Вторую подобрали по цветовой гамме. В детстве у меня была футболка «Лидса», а потом – футболка «Милана» Андрея Шевченко.

— Руслан Нигматуллин стал ди-джеем. Вы знаете примеры, когда бывшие футболисты уходили в шоу-бизнес?

— Честно говоря, нет.

— Когда вы начали заниматься музыкой, понимали, что это станет профессией?

— Нет. Это начиналось, как хобби. Но ты понимаешь, что тебе это нравится, тебя это поглощает и захватывает. Потом приходишь к тому, чтобы сделать следующий шаг – делать это профессионально.

— Какую музыку вы слушаете?

— Абсолютно разную. Недавно, например, переслушал Пугачеву, Антонова, Шатунова. Много современной музыки слушаю, слежу за тем, что появляется в украинской музыке. Из того, что мне очень нравится – это Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Coldplay.

***

— В футболе, чтобы заиграть, нужно найти своего тренера, почувствовать доверие. Что нужно в шоу-бизнесе, чтобы пробиться наверх?

— Мне кажется, на начальном этапе нужна хотя бы минимальная поддержка людей, которые имеют авторитет и чего-то уже добились. Тот же Олег Скрипка прокомментировал мой клип – и многие обратили на него внимание. Можно делать хорошие вещи, но об этом никто не будет знать. Грубо говоря, твоя аудитория будет ограничиваться твоими друзьями и знакомыми.

— Где сложнее пробиться наверх: в футболе или шоу-бизнесе?

— Думаю, все индивидуально. Можно в футболе сразу попасть в суперклуб и заиграть в 17 лет. А можно долго пробиваться, искать свой путь. Точно также и в музыке. Самое главное – работать, верить в себя - и все получится.

— Футболисты любят ходить в караоке. Попадали в такие компании?

— Честно говоря, не так часто. В «Севастополе» как-то были командой. Помню, наш тренер Сергей Коновалов разорвал зал исполнением Григория Лепса. Он шикарно поет Лепса – ему только микрофон дай.

— Александр Зинченко нормально рэп читает или баловство?

— Мне тяжело судить. Как для футболиста, вполне нормально. Думаю, если бы он сделал на это упор, у него что-то бы получилось.

— У Андрея Шевченко есть традиция в сборной Украины: новички поют песню перед всей командой. Попадали в интернете на подобные посвящения?

— (Улыбается). Да, видел пару раз.

— Почему наши игроки в основном выбирают попсу типа «Руки Вверх»? Их кто-то заставляет или такие у них музыкальные вкусы?

— Мне кажется, «Руки Вверх» или сейчас есть такой проект Тима Белорусских легко спеть. Это вирусные песни, взял микрофон и поешь. А того же Монатика, например, с ходу не споешь. Поэтому, считаю, не нужно серьезно относиться к такому выбору.



Facebook Антона Крамара

— Что бы вы из хитов спели на таком мероприятии?

— Наверное, не Руки Вверх точно. Может, ДДТ, Сплин – то, на чем я вырос в детстве.

— Какой вопрос Антон Крамар-футболист задал бы Антону Крамару-певцу?

— Спросил бы: ты уверен, что твоя музыка будет приносить настоящую пользу людям, если нет - так подумай над этим!

— О дебютном альбоме уже думаете?

— Да. Очень хочется сделать. Но я не хочу выпустить его только для себя и друзей – хочется, чтобы была своя аудитория. Но альбом будет обязательно!