Ролан Гаррос. Определились все полуфиналистки

Седьмого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине женской сетки.
Петра Квитова из Чехии в двух сетах обыграла Лауру Зигемунд из Германии, София Кенин в противостоянии американок одолела Даниэль Коллинс.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Коллинс – Кенин [4] – 4:6, 6:4, 0:6
Квитова [7] – Зигемунд – 6:3, 6:3
1/2 финала
Свёнтек – Подороска [Q]
Кенин [4] – Квитова [7]
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Источник — Sport.ua
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