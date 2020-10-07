Квитова впервые за 8 лет вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Вторая ракетка Чехии Петра Квитова (№11 WTA) стала третьей участницей 1/2 финала Ролан Гаррос.
В матче 1/4 финала чешка в двух сетах одолела Лауру Зигемунд из Германии (№66 WTA).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Петра Квитова (Чехия) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:3
В полуфинале Петра сыграет против победительницы матча Даниэль Коллинс (№57 WTA) – София Кенин (№6 WTA).
Напомним, ранее Квитова всего раз играла в полуфинале грунтового мейджора. В 2012-м году она дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Марии Шараповой из России.
Ранее в Париже определилась первая пара полуфиналисток.
Источник — Sport.ua
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