Ролан Гаррос. Определилась первая пара полуфиналисток

К сожалению, дальше без Элины Свитолиной

  • 06.10.2020 23:30
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Ролан Гаррос. Определилась первая пара полуфиналисток
© Jimmie48 Photography. Ига Свёнтек

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала круга в верхней половине женской сетки. 

В первом поединке украинка Элина Свитолина неожиданно проиграла квалифаеру Наде Подороске из Аргентины, во втором – польская теннисистка Ига Свёнтек подтвердила статус одной из фавориток турнира, обыграв еще одного квалифаера Мартину Тревизан из Италии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки

 Свёнтек –  Тревизан [Q] – 6:3, 6:1
 Свитолина [3] –  Подороска [Q] – 2:6, 4:6

1/2 финала

 Свёнтек –  Подороска [Q] 

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Источник — Sport.ua

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