Ролан Гаррос. Определилась первая пара полуфиналисток

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала круга в верхней половине женской сетки.

В первом поединке украинка Элина Свитолина неожиданно проиграла квалифаеру Наде Подороске из Аргентины, во втором – польская теннисистка Ига Свёнтек подтвердила статус одной из фавориток турнира, обыграв еще одного квалифаера Мартину Тревизан из Италии.

Ролан Гаррос. 1/4 финала



Верхняя часть сетки

Свёнтек – Тревизан [Q] – 6:3, 6:1

Свитолина [3] – Подороска [Q] – 2:6, 4:6

1/2 финала

Свёнтек – Подороска [Q]