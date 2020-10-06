Ролан Гаррос. Определилась первая пара полуфиналисток

Шестого октября на Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись матчи 1/4 финала круга в верхней половине женской сетки.
В первом поединке украинка Элина Свитолина неожиданно проиграла квалифаеру Наде Подороске из Аргентины, во втором – польская теннисистка Ига Свёнтек подтвердила статус одной из фавориток турнира, обыграв еще одного квалифаера Мартину Тревизан из Италии.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Свёнтек – Тревизан [Q] – 6:3, 6:1
Свитолина [3] – Подороска [Q] – 2:6, 4:6
1/2 финала
Свёнтек – Подороска [Q]
Источник — Sport.ua
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