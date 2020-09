ВИДЕО. В Париже что-то мощно бахнуло. Вавринка с соперником были в шоке

В Париже во время матча Ролан Гаррос 2020 между швейцарцем Стэном Вавринкой и немцем Домиником Кепфером что-то мощно бахнуло.

Звук попал в трансляцию поединка. Реакция спортсменов была весьма красноречива. По сведениям полиции, шум был вызван истребителем, преодолевшим звуковой барьер.

Стэн Вавринка выиграл у Доминика Кепфера матч 3-го раунда в четырех сетах (6:3, 6:2, 3:6, 6:1).

#JUSTIN: Police confirm that the #explosion that was heard all over #Paris and nearby suburbs was a fighter jet breaking the sound barrier; urges people not to clog up emergency phone lines #France pic.twitter.com/iL0sd1oZqD